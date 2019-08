Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour soutenir le tourisme dans Portneuf

Appui de 500 000 $ à la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord pour assurer la promotion du tourisme dans les régions rurales et éloignées

SAINT-RAYMOND, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec

Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à faire valoir dans le monde entier la culture, la diversité et la beauté naturelle du Canada, ainsi que les expériences uniques qu'il offre. Ce secteur génère des retombées économiques importantes dans l'ensemble du pays, puisqu'un emploi sur dix en dépend. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 500 000 $ pour soutenir l'agrandissement des installations de la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord.

Cet investissement, qui mènera à la création de six emplois, est effectué en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme celui de la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord, les Canadiens et les personnes qui visitent le Canada pourront faire l'expérience du tourisme dans les régions rurales et éloignées. Le projet donnera lieu à une capacité d'hébergement accrue (construction de chalets locatifs) et à l'amélioration des services offerts sur le site (construction d'un pavillon d'accueil).

Cette annonce donne suite au lancement par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme, Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

« Ces investissements permettront de bonifier un produit touristique unique dans Portneuf. La coopérative est un bel exemple de développement récréotouristique durable, car elle offre un éventail d'activités qui mettent en valeur l'immense potentiel de cette magnifique région tout en impliquant les différents acteurs. Nous avons le plaisir d'appuyer un projet aussi porteur pour aider cette communauté à attirer un plus grand nombre de touristes toute l'année, à diversifier son économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Les agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement du secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada .

. La nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme permettra de créer plus de 54 000 emplois au pays et d'augmenter les retombées économiques du tourisme de plus de 25 %.

402 000 personnes œuvrent au sein de l'industrie touristique au Québec.

Les ADR soutiennent l'innovation canadienne par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) et de concert avec les trois plateformes phares que sont le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec