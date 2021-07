Le gouvernement du Canada annonce le gagnant du grand prix du Défi des technologies de vérification des drogues

La technologie gagnante permettra de détecter le contenu dangereux des drogues et de sauver des vies.

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - La crise des surdoses continue de toucher des communautés et des familles partout au Canada. Malheureusement, on a signalé des taux de surdoses plus élevés au Canada depuis le début de la pandémie de COVID-19, en partie à cause de la toxicité croissante des drogues illicites. La majorité des surdoses sont accidentelles et surviennent souvent parce que la dose, la qualité et la composition de la substance utilisée sont inconnues et, dans bien des cas, mortelles.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé que Scatr Inc. avait gagné le Défi des technologies de vérification des drogues de Santé Canada et d'Impact Canada. Scatr reçoit le grand prix d'un million de dollars pour sa technologie novatrice de vérification des drogues qui permet de déterminer rapidement et avec précision le contenu de drogues illégales potentiellement toxiques et de prévenir les surdoses.

Les options actuelles en matière de technologie de vérification des drogues sont souvent coûteuses, compliquées à utiliser ou manquent de précision et de fiabilité. Pour combler cette lacune et accélérer l'innovation, le gouvernement du Canada a lancé le Défi des technologies de vérification des drogues en 2018. Les technologies de vérification des drogues, comme l'appareil de Scatr, peuvent être utilisées dans les sites et services de consommation supervisée pour fournir aux personnes qui consomment des drogues et aux travailleurs de la santé des renseignements sur le contenu des drogues de rue toxiques, notamment si elles contiennent du fentanyl ou des benzodiazépines, qui peuvent être mortels. Cela donne aux personnes qui consomment des drogues la possibilité de prendre des décisions éclairées qui peuvent réduire leur risque de surdose.

La technologie de Scatr a été sélectionnée parmi 24 candidats par un jury indépendant, car elle répondait le mieux aux critères du défi. Elle peut analyser avec précision les drogues en aussi peu que 60 secondes sans détruire l'échantillon. Elle présente également plusieurs caractéristiques uniques et utiles pour les personnes qui consomment des drogues et les travailleurs de la santé, comme la possibilité d'émettre des alertes pour les substances inconnues, une présentation visuelle de la composition de la drogue facile à comprendre et la possibilité pour la personne qui utilise le service de rester anonyme.

La vérification des drogues est un élément essentiel du continuum des mesures de réduction des méfaits que le gouvernement fédéral soutient, au même titre que les sites de consommation supervisée, la naloxone et les programmes d'approvisionnement plus sûrs. Le gouvernement du Canada continue de lutter contre la crise des surdoses d'opioïdes par une approche globale de santé publique fondée sur des données probantes qui est axée sur la réduction des méfaits, la prévention, le traitement et l'application de la loi.

Citations

« Alors que nous continuons à faire face à la crise de surdoses au Canada, il est important de continuer à fournir des outils à ceux qui consomment des drogues pour les protéger d'une surdose. La technologie de vérification des drogues de Scatr est un outil qui change la donne en ce qui concerne la prévention des surdoses et le suivi des drogues illégales et toxiques. Je remercie tous les participants et les juges pour leur travail acharné et félicitation à Scatr pour avoir remporté ce prix. Cette technologie permettra de prévenir des surdoses et de sauver des vies. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de m'avoir confié, ainsi qu'à l'ensemble du comité de sélection sur le dépistage des opioïdes, la tâche d'examiner et de soutenir de nombreuses idées de classe mondiale qui sauveront d'innombrables vies, et finalement de choisir un gagnant. C'était non seulement un privilège de présider ce comité de sélection et de travailler avec Santé Canada, le Conseil privé et le Programme d'aide à la recherche industrielle, mais c'était aussi la meilleure façon d'honorer la mort de mon fils, qui a été causée par cette crise. Ce défi n'a jamais eu pour but de trouver un gagnant, mais plutôt d'inspirer de nombreux entrepreneurs à mettre au point des technologies permettant de sauver la vie de Canadiens, ce qui signifie qu'en tant que Canadiens, nous sommes tous gagnants. »

Steve Cody, président, jury du Défi des technologies de vérification des drogues

« Le Défi des technologies de vérification des drogues a changé notre vie. C'était un véritable honneur d'apprendre des gens qui luttent concrètement contre cette épidémie de surdoses au Canada et de pouvoir contribuer à l'enrayer. C'était remarquable de savoir que nous pouvions avoir un impact sur la vie des Canadiens mal servis, et nous avons vécu une expérience incroyable. »

Ari Forman et Alex Boukin, cofondateurs de Scatr

Faits en bref

Le Défi des technologies de vérification des drogues, lancé en octobre 2018 en partenariat avec Impact Canada , s'est déroulé en trois phases sur une période de deux ans. Au cours des différentes phases du défi, dont l'annonce du grand prix d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a fourni un total de 1 724 500 $ à neuf participants afin de stimuler l'innovation dans les technologies de vérification des drogues.

, s'est déroulé en trois phases sur une période de deux ans. Au cours des différentes phases du défi, dont l'annonce du grand prix d'aujourd'hui, le gouvernement du a fourni un total de 1 724 500 $ à neuf participants afin de stimuler l'innovation dans les technologies de vérification des drogues. Le gagnant du défi a été sélectionné sur la recommandation d'un jury indépendant composé de personnes possédant une expertise variée, notamment des personnes ayant une expérience antérieure ou actuelle, des personnes travaillant dans des sites de consommation supervisée ou dans le domaine de la réduction des méfaits, des personnes du milieu universitaire ou scientifique, des experts en technologie de vérification des drogues et des personnes du secteur des affaires ou de l'innovation.

Les cofondateurs de Scatr, Alex Boukin et Ari Forman ( Ontario ), ont mis au point Series One, un spectromètre double de pointe qui permet de détecter le contenu potentiellement mortel des drogues illégales. Par l'obtention et l'analyse de spectres Raman et dans le proche infrarouge, l'appareil fournira des rapports instantanés et en temps réel sur la composition et la concentration des mélanges de drogues et de leurs analogues. Grâce à une infrastructure en nuage, l'appareil Series One de Scatr est continuellement mis à jour pour tenir compte d'une taille d'échantillon en constante augmentation et des dernières avancées en spectroscopie.

et ( ), ont mis au point Series One, un spectromètre double de pointe qui permet de détecter le contenu potentiellement mortel des drogues illégales. Par l'obtention et l'analyse de spectres Raman et dans le proche infrarouge, l'appareil fournira des rapports instantanés et en temps réel sur la composition et la concentration des mélanges de drogues et de leurs analogues. Grâce à une infrastructure en nuage, l'appareil Series One de Scatr est continuellement mis à jour pour tenir compte d'une taille d'échantillon en constante augmentation et des dernières avancées en spectroscopie. En 2019, le gouvernement du Canada a également conclu un autre défi d'innovation, l'Opioid Data Challenge (défi de données en matière d'opioïdes), qui consistait à proposer et à tester de nouvelles sources de données et méthodologies pour mesurer les surdoses d'opioïdes dans les communautés canadiennes.

a également conclu un autre défi d'innovation, l'Opioid Data Challenge (défi de données en matière d'opioïdes), qui consistait à proposer et à tester de nouvelles sources de données et méthodologies pour mesurer les surdoses d'opioïdes dans les communautés canadiennes. Impact Canada est un effort pangouvernemental qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices afin de produire des résultats significatifs pour les Canadiens.

est un effort pangouvernemental qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices afin de produire des résultats significatifs pour les Canadiens. La crise des surdoses d'opioïdes s'est sans cesse aggravée pendant la pandémie de COVID-19 au Canada . Les dernières données nationales confirment que 2020 a été la pire année sur le plan des surdoses et des décès au pays depuis que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a commencé à surveiller la crise en 2016. Malheureusement, 6 214 personnes à travers le pays sont décédées l'an dernier de surdoses liées aux opioïdes. En moyenne, ce sont 17 personnes qui sont mortes et 14 personnes qui ont été hospitalisées chaque jour en 2020 en raison de surdoses liées à ces substances.

. Les dernières données nationales confirment que 2020 a été la pire année sur le plan des surdoses et des décès au pays depuis que l'Agence de la santé publique du (ASPC) a commencé à surveiller la crise en 2016. Malheureusement, 6 214 personnes à travers le pays sont décédées l'an dernier de surdoses liées aux opioïdes. En moyenne, ce sont 17 personnes qui sont mortes et 14 personnes qui ont été hospitalisées chaque jour en 2020 en raison de surdoses liées à ces substances. Pour aider encore davantage les personnes consommant des substances et faire face à la crise de surdose en cours, le gouvernement a récemment annoncé dans le budget de 2021 l'octroi de 116 millions de dollars additionnels pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. Les fonds appuieront une gamme d'approches novatrices visant la réduction des méfaits, le traitement et la prévention à l'échelon des collectivités.

Ce financement s'ajoute aux 66 millions de dollars annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 pour des organisations communautaires répondant aux questions liées à la consommation de substances, notamment en les aidant à offrir des services directs dans le contexte de la COVID-19.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada