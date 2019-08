Le gouvernement du Canada ajuste les mesures afin de protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord

OTTAWA, le 2 août 2019 /CNW/ - La protection des espèces en péril est une responsabilité que se partagent toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada est chargé de venir en aide à l'espèce en voie de disparition qu'est la baleine noire de l'Atlantique Nord. Il continue de maintenir les mesures renforcées qu'il a mises en œuvre afin de protéger cette espèce emblématique.

En réaction à la mort récente de baleines noires de l'Atlantique Nord, le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes. Entre autres, il a mis en œuvre temporairement une limitation de vitesse obligatoire dans les voies de navigation au nord et au sud de l'île d'Anticosti le 26 juin 2019. Il a aussi mis en œuvre d'autres mesures le 8 juillet 2019, notamment l'agrandissement de la zone de limitation de vitesse, l'augmentation du nombre de bateaux devant ralentir, l'agrandissement des zones tampons où les limites de vitesse s'appliquent, de même que l'accroissement de la surveillance aérienne. Ces mesures s'ajoutaient à celles mises en œuvre le 28 avril 2019, qui comprenaient une grande zone de limitation de vitesse dans une grande partie du golfe.

Au cours du mois dernier, le personnel du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada a grandement intensifié sa surveillance en effectuant 240 heures de vol au cours de 44 missions, soit plus d'une mission par jour. Pendant cette période, aucune baleine noire de l'Atlantique Nord n'a été observée dans les voies de navigation. Ainsi, les navires sont de nouveau autorisés à circuler à une vitesse opérationnelle sécuritaire dans les voies de navigation. La surveillance accrue se poursuivra, et si une baleine noire de l'Atlantique Nord est observée dans les voies de navigation, les mesures de limitation de vitesse temporaire seront encore une fois mises en œuvre immédiatement.

Pendant la période où la limitation s'appliquait, puisque la vitesse était la même dans toute la zone du golfe, on a observé des navires qui ont emprunté des itinéraires plus directs pour traverser le golfe au lieu d'emprunter les voies de navigation. Par conséquent, plus de navires sont passés près des emplacements connus des baleines. Afin d'encourager la circulation des navires dans les zones où aucune baleine noire de l'Atlantique Nord n'a été observée, les navires pourront de nouveau emprunter les voies les plus efficaces pour traverser le golfe. Des limites de vitesse opérationnelle sécuritaires étant en vigueur dans les voies de navigation, nous incitons les exploitants des navires à circuler plus à l'écart des emplacements où se trouvent des baleines.

Les navires circulant dans la région se sont grandement conformés à ces mesures. Par contre, Transports Canada continue d'examiner tous les cas de non‑conformité signalés. Cette année, le Ministère a infligé trois sanctions administratives pécuniaires à des navires qui avaient enfreint la limitation de vitesse obligatoire qui était temporaire.

Transports Canada continue de collaborer avec d'autres ministères et avec l'industrie du transport maritime pour veiller à la sécurité de la baleine noire de l'Atlantique Nord. Il est prêt à ajuster ses mesures au besoin.

« Après une période de surveillance aérienne intense et l'application de la limitation de vitesse obligatoire, je peux déclarer qu'aucune baleine noire de l'Atlantique Nord n'a été observée dans les voies de navigation - des zones essentielles à notre industrie du transport maritime. Nous permettons aux navires de circuler à des vitesses opérationnelles sécuritaires dans les voies de navigation délimitées, mais en cas d'observation d'une baleine noire de l'Atlantique Nord, même une seule, nous mettrons immédiatement en œuvre une autre limitation de vitesse. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

