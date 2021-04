Le gouvernement du Canada aide l'Ontario à répondre à la COVID-19 par la prolongation du service des unités mobiles de santé

OTTAWA, ON, le 17 avril 2021 /CNW/ - Tout au long de la riposte sans précédent à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a collaboré avec les provinces et les territoires pour s'assurer qu'ils ont le matériel et les fournitures nécessaires pour poursuivre la lutte contre la COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement du Canada accordera une prolongation de deux mois des deux unités mobiles de santé (UMS) fédérales qu'il a fournies à l'Ontario en janvier. Ces unités ont été initialement mises à la disposition de l'Ontario jusqu'au 1er mai. Avec cette prolongation, l'Ontario peut compter sur la présence des deux UMS au moins jusqu'au 30 juin 2021.

Les UMS ne sont que l'un des services offerts dans le cadre de la capacité d'intervention fédérale rapide pour lutter contre la COVID-19 - un moyen pour les provinces et les territoires d'accéder à l'équipement et aux ressources, lorsqu'ils en ont le plus besoin.

« Le gouvernement fédéral est là pour fournir un soutien là où il est le plus nécessaire, comme en Ontario qui connait une résurgence alarmante dans les cas de COVID-19. La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est la priorité absolue du gouvernement du Canada. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les UMS fourniront des lits d'hôpitaux supplémentaires et faciliteront le transfert des patients non critiques hors des soins critiques pour s'assurer que ces ressources spécialisées sont disponibles pour ceux qui en ont le plus besoin. Chaque UMS a la capacité d'inclure jusqu'à 100 lits d'hôpitaux. Les unités seront dotées par la province.

