Le gouvernement du Canada aide l'industrie laitière dans les Cantons-de-l'Est et le Centre-du-Québec

VAL-DES-SOURCES, QC, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé des investissements totalisant plus de 535 000 $ dans trois projets réalisés par des transformateurs de produits laitiers du Québec qui stimuleront leur production et leur capacité. La ministre Bibeau a fait cette annonce pendant une visite chez deux des transformateurs. Elle a souligné que l'industrie laitière est un élément essentiel de l'économie rurale locale et que les investissements du gouvernement du Canada ont pour but d'aider l'industrie laitière à bien se positionner pour une croissance durable.

La ministre Bibeau a annoncé un investissement maximal de 222 975 $ dans la Fromagerie Les Fromages Latino inc. à Val-des-Sources. Cet investissement servira à l'installation d'un nouveau système de réfrigération, d'une écrémeuse, d'équipement servant à la fabrication de fromage et d'une chaîne d'emballage. Cet investissement pourrait créer jusqu'à quatre nouveaux emplois en plus d'aider l'entreprise à accroître sa production afin de répondre à la demande dans son marché unique, à réduire ses coûts et à tripler son utilisation de lait d'ici 2024.

La ministre Bibeau a également annoncé le versement d'une somme maximale de 230 440 $ à La Fromagerie du Presbytère in Ste-Elizabeth-de-Warwick pour l'achat de nouvel équipement de production et d'emballage, ainsi que d'équipement d'une chambre froide. Le projet fera baisser les coûts de production tout en faisant augmenter l'efficacité de l'entreprise en plus d'augmenter l'offre d'agrotourisme du site. Il est prévu que, d'ici 2023, ce financement permettra à l'entreprise de doubler la quantité de lait utilisée pour la production de fromage.

Enfin, la Fromagerie La Station inc., située à Compton, recevra un montant maximal de 83 552 $ pour l'achat et l'installation d'un système de découpe automatisé, d'une machine d'emballage, ainsi que pour l'installation d'une chambre froide pour la conservation du fromage. Cet investissement fera en sorte de réduire les coûts de production et permettra à l'entreprise de quintupler son utilisation de lait d'ici 2024. Cette annonce s'ajoute à un investissement du FITPL de 910 355 $ qu'a déjà reçu La Station pour automatiser ses processus de maturation de fromage.

« Les investissements réalisés aujourd'hui aideront trois transformateurs laitiers des Cantons-de-l'Est et du Centre-du-Québec à répondre à la demande croissante de fromage et de produits laitiers locaux. En aidant nos transformateurs à accroître leur productivité, nous renforçons la vitalité de nos collectivités rurales et assurons un avenir durable pour la prochaine génération de productrices et producteurs laitiers canadiens. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce à l'appui financier du gouvernement canadien, nous allons pouvoir offrir des fromages d'ici au goût d'ailleurs à encore plus de consommateurs partout au Canada. C'est ce qui nous motive et qui motive toute l'équipe à se dépasser jour après jour. »

- Isabel Cristina Correa, copropriétaire, Fromages Latino inc.

« Nous sommes très reconnaissants de ce financement, qui nous permet de mettre nos installations à jour. Les nouveaux équipements de production et d'emballage et les équipements pour notre chambre froide contribuent grandement à augmenter notre efficacité. »

- Jean Morin, copropriétaire, Fromagerie du Presbytère

« L'aide accordée nous a permis de concrétiser un projet qui augmente grandement notre capacité et notre efficacité à la coupe et l'emballage des fromages. Ce projet ouvre la porte à de nouvelles opportunités de marchés. »

- Simon-Pierre Bolduc, copropriétaire de la Fromagerie La Station

Les investissements annoncés aujourd'hui proviennent du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Le Fonds, qui est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, aide les transformateurs de produits laitiers à moderniser leurs établissements et à accroître leur productivité et leur compétitivité.

Le budget de 2021 prévoit une somme supplémentaire de 292,5 millions de dollars sur sept ans pour aider les transformateurs sous gestion de l'offre, y compris les transformateurs de volaille et d'œufs, à maintenir leurs usines à la fine pointe.

Les Fromages Latino, inc. produisent onze variétés de fromages latino-américains à pâte ferme et demi-ferme de marque Rumba, ainsi que des boissons aux fruits à base de yogourt et de la crème.

La Fromagerie du Presbytère se spécialise dans la production de fromages fins fabriqués à partir de lait thermisé ou de lait cru pasteurisé venant de vaches nourries avec des aliments biologiques.

Fromagerie La Station inc. est une entreprise familiale qui produit des fromages artisanaux et biologiques certifiés.

L'industrie laitière canadienne est un pilier essentiel des collectivités rurales et un important moteur de l'économie. Il y a au Canada 10 095 fermes laitières qui soutiennent près de 19 000 emplois directs. La demande pour les produits laitiers canadiens demeure forte et a entraîné une augmentation de 10 % de la production de lait cru au cours des 5 dernières années, avec plus de 7 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles.

Il y a plus de 500 transformateurs de produits laitiers au Canada . Au total, ils ont généré près de 17 milliards de dollars de ventes en 2020, et ils soutiennent plus de 25 000 emplois directs. Si l'on tient compte des emplois directs et indirects, l'industrie de la transformation de produits laitiers soutient près de 211 000 emplois.

