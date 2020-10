Le gouvernement du Canada aide les transformateurs laitiers de l'Ontario à accroître leur productivité et à protéger la santé des travailleurs

OTTAWA, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Neil Ellis, député de Baie de Quinte et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un financement totalisant plus de 2,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers afin de soutenir les entreprises Empire Cheese Co-operative, Kawartha Dairy et Mariposa Dairy.

Le secrétaire parlementaire a également annoncé que Kawartha Dairy et Mariposa Dairy recevront au total plus de 85 000 $ au titre du Fonds d'urgence pour la transformation destinés à rehausser la sécurité des travailleurs dans leurs installations dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, le gouvernement du Canada a approuvé un financement de plus de 28 millions de dollars pour 29 projets dans l'ensemble de l'Ontario qui profiteront aux fabricants de fromage, de yogourt, de crème et de beurre.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, d'une valeur de 100 millions de dollars, est conçu pour aider les transformateurs laitiers à moderniser leurs établissements et à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Le Fonds d'urgence pour la transformation fournira jusqu'à 77,5 millions de dollars aux transformateurs alimentaires pour les aider à protéger la santé et à assurer la sécurité des travailleurs et de leur famille contre les effets de la pandémie.

Les transformateurs laitiers du Canada offrent de bons emplois partout au pays, et les produits sûrs et de bonne qualité qu'ils fournissent contribuent à la viabilité de nos exploitations agricoles familiales et à la vitalité de nos régions rurales.

Citations

« La Semaine de l'agriculture de l'Ontario est le moment parfait pour célébrer et soutenir nos transformateurs laitiers qui sont essentiels à un approvisionnement stable d'aliments sûrs et de qualité alors que le pays lutte contre la pandémie de COVID-19. Grâce aux améliorations apportées à ces installations, nos transformateurs seront en meilleure posture pour aborder les nouvelles réalités du marché tout en veillant à ce que les travailleurs essentiels soient protégés contre la COVID-19. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ces investissements aideront à moderniser les établissements de transformation laitière de l'Ontario, ce qui permettra d'augmenter la productivité et de renforcer la compétitivité. En répondant aux besoins urgents en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans ces installations, nous aidons ces exploitations essentielles à maintenir la production alimentaire et à répondre aux nouvelles exigences à l'égard des protocoles de la santé publique. »

- Neil Ellis, député de Baie de Quinte et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Kawartha Dairy est fière de s'associer à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour accroître son offre de produits en Ontario, renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada et créer de l'emploi dans les collectivités rurales de la région de Bobcaygeon. Ce soutien est particulièrement important pour nos partenaires agricoles, nos employés et nos communautés en cette période d'incertitude. »

- Brian Kerr, président-directeur général, Kawartha Dairy

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada de nous aider à créer un milieu de travail sécuritaire pendant cette période difficile. »

- Bruce Vandenberg, PDG, Mariposa Dairy Ltd

Les faits en bref

Le Canada compte plus de 500 transformateurs laitiers, dont 164 en Ontario . Les transformateurs laitiers de l' Ontario sont des moteurs clés de notre économie, représentant presque 40 % des ventes totales de produits laitiers au Canada, ce qui se traduit par près de 6 milliards de dollars annuellement et plus de 8 000 emplois.

compte plus de 500 transformateurs laitiers, dont 164 en . Les transformateurs laitiers de l' sont des moteurs clés de notre économie, représentant presque 40 % des ventes totales de produits laitiers au Canada, ce qui se traduit par près de 6 milliards de dollars annuellement et plus de 8 000 emplois. À ce jour, on a approuvé le financement de 90 transformateurs laitiers dans l'ensemble du Canada dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, évalué à plus de 76 millions de dollars.

Empire Cheese Co-op est la seule usine de fabrication du fromage - et la première à l'est de Toronto - qui exerce des activités dans le comté de Northumberland ( Campbellford ).

- qui exerce des activités dans le comté de Northumberland ( ). Fondée en 1937, Kawartha Dairy est une entreprise familiale qui est présente dans 10 magasins de détail et se spécialise dans la fabrication de crème glacée et de lait de consommation, ainsi que de crème, de beurre et d'autres produits laitiers.

Mariposa Dairy arrive au deuxième rang des fabricants de fromage de chèvre de l' Ontario ; l'entreprise conçoit des produits de fromage de chèvre primés et de haute qualité depuis 1989.

; l'entreprise conçoit des produits de fromage de chèvre primés et de haute qualité depuis 1989. Cette annonce effectuée dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation s'inspire des mesures que le gouvernement a mises en œuvre pour aider à garder la main-d'œuvre agricole du Canada forte, y compris :

35 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme dans le but d'améliorer la santé et la sécurité sur les exploitations agricoles et dans les logements des employés, et de prévenir et contrer la propagation de la COVID-19.



Des exemptions liées aux voyages pour tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs de l'industrie du poisson et des fruits de mer.



Financement de 50 millions de dollars au titre du Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires (PAIOTET) pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs migrants des secteurs de l'agriculture, de la pêche ainsi que de la production alimentaire, en les aidant à assumer les coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée aux travailleurs étrangers temporaires à leur entrée au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Liens additionnels

Document d'information

Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers vise à fournir aux transformateurs laitiers l'aide financière dont ils ont besoin pour faire des investissements qui amélioreront la productivité et la compétitivité, tout en les aidant à se préparer aux changements à survenir sur le marché en raison de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l'Union européenne.

Le programme verse des contributions non remboursables pour soutenir des projets au moyen d'investissements en immobilisations et d'un accès à de l'expertise.

Projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du Fonds

Empire Cheese Co-operative - Campbellford (Ontario) - 171 245 $

Le financement permettra l'acquisition de nouveaux équipements de production, ce qui aidera l'entreprise à répondre à la demande croissante et à réaliser des gains d'efficacité sur le plan de la transformation. Les principales activités de ce projet comprennent l'acquisition et l'installation d'un nouveau silo pour le lait, de cuves à fromage et de chariots suspendus. Ce projet entraînera une augmentation de la demande de lait et de la capacité de production.

Kawartha Dairy Limited - Bobcaygeon (Ontario) - 301 406 $

Le financement permettra l'acquisition de nouveaux équipements de fabrication de crème glacée et l'installation de systèmes de réfrigération dans l'établissement modernisé de l'entreprise. Le projet vise à augmenter la productivité de l'entreprise ainsi que sa capacité de production, tout en stimulant la demande de lait cru et en créant des emplois.

Mariposa Dairy Limited - Lindsay (Ontario) - 2 070 863 $

Le financement permettra l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements de production, comme une chaîne de production de fromage de chèvre à pâte molle et une chaîne de production de fromage de spécialité à pâte dure, ce qui augmentera la productivité de l'entreprise. Le projet entraînera une hausse de la demande de lait de chèvre, une réduction des coûts de production, une augmentation des exportations et la création d'emplois.

Document d'information

Fonds d'urgence pour la transformation

Le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT) est un investissement fédéral unique pouvant atteindre 77,5 millions de dollars, destiné à aider les entreprises à mettre en œuvre des changements pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs et de leur famille contre les effets de la pandémie de COVID-19.

Le Fonds d'urgence pour la transformation appuie des projets qui visent à aider des entreprises à répondre aux besoins urgents en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans les secteurs agroalimentaires touchés par la COVID 19.

Projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du Fonds

Kawartha Dairy Limited - Bobcaygeon (Ontario) - 14 231 $

Cet investissement soutiendra l'achat d'équipement de protection individuelle (EPI), y compris des visières et des thermomètres, ainsi que l'achat et l'installation de structures de distanciation physique, comme des panneaux de plexiglas. Ce projet est administré par le Conseil de l'adaptation agricole.

Mariposa Dairy Limited - Lindsay (Ontario) - 71 500 $

Cet investissement aidera Mariposa Dairy à adapter ses installations de fabrication et ses procédés de production en tenant compte des nouveaux protocoles et pratiques en matière de distanciation sociale et physique. Cela comprend l'installation de panneaux de plexiglas, d'un nouveau système de filtration d'air, d'une nouvelle station de nettoyage et de désinfection des mains, et de bornes de vérification de la température munies de thermomètres. Ce projet est administré par le Conseil de l'adaptation agricole.

