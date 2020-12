Le gouvernement du Canada accorde un financement supplémentaire de 70 millions de dollars à la Croix-Rouge pour l'appuyer dans sa réponse continue contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 23 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure fermement déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, ainsi qu'à réduire la propagation de la COVID-19 au Canada, tout en assurant le rétablissement sûr et durable de notre économie. Nous continuerons d'être présents, en partenariat avec les provinces et les territoires, pour aider les Canadiens et les collectivités de tout le pays à traverser cette période difficile. La grande priorité de la réponse du gouvernement est la protection des personnes les plus vulnérables aux infections et aux complications.

En mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il s'engage à accorder un financement pouvant atteindre 100 millions de dollars pour aider la Croix-Rouge canadienne à répondre à une hausse de la demande en raison de la COVID-19 et pour appuyer les efforts futurs de secours en cas d'inondations et de feux de friches.

Aujourd'hui, en reconnaissance du besoin constant de soutien pour gérer l'intervention contre la COVID-19, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, et la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, ont annoncé que le gouvernement du Canada versera jusqu'à 70 millions de dollars supplémentaires à la Croix-Rouge canadienne (Croix-Rouge) pour appuyer le maintien de ses efforts d'intervention.

Plus précisément, le gouvernement du Canada accordera un financement fédéral à la Croix-Rouge au cours de l'exercice en cours (du 1er avril au 31 mars) à l'appui des deux volets suivants :

Jusqu'à 35 millions de dollars pour du personnel de la Croix-Rouge à l'appui des activités de gestion des crises liées aux éclosions;

Jusqu'à 35 millions de dollars pour les activités liées au dépistage menées par les équipes d'intervention d'aide au dépistage de la COVID-19 (EIADC).

Grâce à ce financement, la Croix-Rouge continue de renforcer et de maintenir sa capacité d'appuyer les affectations dans les collectivités qui en ont le plus besoin.

L'intervention nationale globale contre la pandémie du gouvernement du Canada fournit un soutien aux provinces, aux territoires et aux collectivités autochtones, alors que nous continuons de travailler ensemble pour gérer les répercussions de la COVID-19. Des discussions sont en cours entre tous les ordres de gouvernement afin d'évaluer les besoins des régions les plus touchées par la recrudescence de la pandémie et pour donner la priorité à l'affectation de personnel de soutien.

Pour ce qui est des prochaines étapes, le gouvernement a également annoncé dans son Énoncé économique de l'automne la proposition d'accorder 150 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour aider la Croix-Rouge canadienne et d'autres organisations non gouvernementales à constituer et à maintenir une main-d'œuvre humanitaire afin d'assurer une capacité d'intervention en cas d'éclosions de la COVID-19 et d'autres urgences de grande envergure.

« Alors que les Canadiens continuent de s'adapter à la pandémie de COVID-19, nous continuons d'appuyer la Croix-Rouge canadienne afin de renforcer les capacités dont elle a besoin pour aider les collectivités à réagir rapidement et efficacement à l'égard de ce virus. Bien que les besoins et le niveau de la propagation communautaire diffèrent d'un endroit à l'autre du pays, il est évident que l'augmentation de cette capacité d'appui aux interventions locales sera essentielle pour limiter autant que possible les conséquences de la pandémie. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La Croix-Rouge canadienne appuie les efforts déployés dans tout le pays depuis l'apparition de la COVID-19. La Croix-Rouge renforce ses capacités afin de continuer à être prête à fournir cette aide vitale aux collectivités qui en ont le plus besoin. Nous recrutons actuellement pour des postes rémunérés et bénévoles, et encourageons les Canadiens qui veulent apporter des changements à postuler. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Depuis mai 2020, la Croix-Rouge canadienne a été affectée pour appuyer les établissements de soins de longue durée au Québec, et plus récemment, en Ontario et au Manitoba . Elle a également appuyé des sites d'isolement à Windsor - Essex ( Ontario ) pour les travailleurs étrangers temporaires de partout dans le sud-ouest de l' Ontario .

et au . Elle a également appuyé des sites d'isolement à - ( ) pour les travailleurs étrangers temporaires de partout dans le sud-ouest de l' . Le financement des équipes d'intervention d'aide au dépistage de la COVID-19 (EIADC) aidera la Croix-Rouge à créer et à affecter plus d'équipes de personnel clinique et non clinique pour appuyer la logistique, diffuser des informations, répondre aux besoins d'appoint en matière de dépistage et combler les lacunes pour les tests ciblés de la COVID-19.

Par l'intermédiaire des équipes de gestion des crises liées aux éclosions, la Croix-Rouge continue de fournir un appui dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les épidémies, de l'appui aux sites d'isolement, des services de soins d'urgence dans les milieux de vie, des services de santé mentale et de soutien psychosocial et des unités d'intervention d'urgence en matière de santé.

Une demande d'aide fédérale est la façon dont une province ou un territoire demande officiellement le soutien du gouvernement du Canada dans ses efforts d'intervention d'urgence. Elle est lancée lorsqu'une situation d'urgence accable ou menace de submerger les ressources d'une province ou d'un territoire et que de l'aide du gouvernement du Canada est nécessaire pour soutenir efficacement la région touchée.

dans ses efforts d'intervention d'urgence. Elle est lancée lorsqu'une situation d'urgence accable ou menace de submerger les ressources d'une province ou d'un territoire et que de l'aide du gouvernement du est nécessaire pour soutenir efficacement la région touchée. Cette aide fédérale d'appoint est disponible lorsque toutes les autres ressources sont épuisées. Les provinces et les territoires sont responsables d'établir les priorités en matière de demandes de leurs administrations municipales ou régionales et de demander officiellement l'appui du gouvernement du Canada . Toutes les demandes sont évaluées et classées par ordre de priorité en fonction des besoins les plus criants et des capacités disponibles au moment de la réponse.

