Le gouvernement du Canada élargit le Fonds d'aide et de relance régionale pour fournir un soutien additionnel aux entreprises du Québec

Le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 a contribué à protéger des millions d'emplois, à fournir un soutien d'urgence aux familles et à maintenir les entreprises à flot alors qu'elles doivent gérer les répercussions de la COVID-19. Élément central du Plan, le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) permet de soutenir des entreprises qui peuvent ne pas être admissibles aux autres programmes. Depuis le lancement du Fonds en mai, plus de 12 000 entreprises ont reçu une aide par l'entremise du FARR partout au Canada, ce qui leur a permis de conserver leurs employés, de couvrir leurs coûts et de jouer un rôle dans notre relance économique.

La situation de la santé publique continue d'évoluer, et les entreprises de partout au Québec ont besoin de plus de soutien pour surmonter les répercussions économiques de la deuxième vague de la COVID-19. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui un montant additionnel de 69,8 millions de dollars pour DEC afin d'aider les entreprises du Québec à se remettre des répercussions de la COVID-19. Cette somme provient des 600 millions de dollars additionnels annoncés pour le FARR aujourd'hui par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Cet investissement additionnel porte le montant total de l'aide accordée au Canada par l'entremise du FARR à plus de 1,5 milliard de dollars.

Soutien continu pour les régions du Québec

Depuis le lancement du FARR en mai, plus de 15 000 emplois ont été protégés au Québec dans des milliers de petites et moyennes entreprises.

Aussi, par l'entremise du FARR, PME MTL a reçu une aide de 30 millions de dollars afin d'offrir un soutien d'urgence ciblé aux entreprises locales de Montréal, qui ont été particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19.

Toutefois, de nombreuses petites et moyennes entreprises éprouvent encore des difficultés, et les entrepreneurs tentent d'adapter leurs entreprises pour la relance, alors que l'économie reprend en toute sécurité.

DEC poursuivra sa collaboration avec des partenaires clés partout dans la province pour veiller à ce que du soutien, que ce soit par du financement ou par l'entremise de services d'assistance technique, soit offert aux entreprises qui en ont besoin au moment où la deuxième vague de la COVID-19 s'amorce. Par exemple, des 69,8 millions de dollars en fonds additionnels disponibles au Québec, un montant total de 23,3 millions de dollars sera accordé au Réseau des SADC et CAE pour soutenir les entreprises et les organisations situées dans les collectivités rurales du Québec.

Le FARR a été essentiel pour aider de nombreuses entreprises partout au Canada à continuer de payer leurs factures et leurs employés. Il a fourni une bouée de sauvetage pour stabiliser les entreprises qui, autrement, n'auraient peut-être pas survécu. Le gouvernement du Canada fera toujours des Canadiens sa priorité, alors que nous travaillons à instaurer une économie résiliente qui soit plus équitable pour tous.

Les entreprises et organisations au Québec qui ont présenté des demandes pour d'autres programmes fédéraux liés à la COVID-19, mais qui ont encore des besoins, sont invitées à prendre connaissance des exigences ou à communiquer avec DEC pour obtenir de plus amples renseignements, au 1-800-561-0633.

« Les petites et moyennes entreprises ont été durement touchées par la COVID-19, et le Fonds d'aide et de relance régionale a été mis en place pour les aider, ce qui a permis de protéger plus de 15 000 emplois partout au Québec. La deuxième vague s'amorce, et nous avons clairement entendu le message des entreprises et des travailleurs selon lequel du soutien additionnel est nécessaire. C'est pourquoi nous bonifions et élargissons le FARR pour aider encore plus de personnes au Québec. Notre message à leur intention est clair : nous avons été là pour vous en mettant en œuvre d'importantes mesures, nous sommes là pour vous maintenant et nous traverserons cette épreuve ensemble. Nous travaillons avec vous afin de soutenir de bons emplois locaux et de faire en sorte que notre économie revienne en force. »

« Les mesures du gouvernement ont déjà contribué à protéger les Canadiens et à amortir les pires conséquences économiques de cette crise. Nous continuerons à soutenir les petites entreprises et les organisations du Québec aussi longtemps que la crise durera, parce qu'elles sont le moteur des communautés et l'épine dorsale de l'économie. »

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Le FARR, qui continue d'être administré par les six ADR, comble les lacunes des autres programmes de soutien fédéraux et complète les mesures déjà offertes par d'autres ordres de gouvernement.

De mai à septembre 2020, DEC a autorisé une aide d'environ 144 millions de dollars pour soutenir les entreprises et les organisations du Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

