Le gouvernement demande un rappel de la Chambre des communes pour aider les travailleurs et les entreprises durant la crise de la COVID‑19

OTTAWA, le 22 mars 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures importantes et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Ces mesures permettent également de stabiliser notre économie et d'aider les travailleurs et les entreprises alors que la COVID-19 continue de se propager.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le leader du gouvernement à la Chambre des communes a demandé au président de la Chambre des communes de rappeler la Chambre. Ce rappel permettra de déposer des mesures économiques urgentes dans le cadre de notre plan d'intervention de 82 milliards de dollars pour soutenir les travailleurs et les entreprises durant la pandémie de la COVID‑19. Il est important d'adopter rapidement ce projet de loi pour faire en sorte que les Canadiens reçoivent le soutien financier dont ils ont besoin durant cette crise. La Chambre devrait se réunir le mardi 24 mars, à 12 h (HE).

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé de nombreuses mesures qui permettront aux Canadiens de payer leur loyer et leur épicerie, ainsi qu'aux entreprises de payer leurs factures et le salaire de leurs employés durant cette période d'incertitude. De plus, ces mesures serviront à soutenir les communautés autochtones à travers le pays, à aider les jeunes à rembourser leur prêt étudiant et à protéger ceux qui vivent en situation d'itinérance ou qui fuient la violence conjugale.

Les députés de tous les partis ont exprimé clairement leur volonté d'aider les Canadiens, les travailleurs et les entreprises qui ont des difficultés financières en raison de la pandémie de la COVID‑19. Le rappel de la Chambre leur donnera la possibilité de débattre de ces importantes mesures et d'accorder aux Canadiens l'aide immédiate dont ils ont besoin. Nous sommes tous concernés par la situation et le gouvernement du Canada est prêt à aider tous les Canadiens.

Citations

« Nous devons prendre des mesures immédiates pour lutter contre la pandémie de la COVD‑19 à travers le monde. Les Canadiens comptent sur tous les parlementaires pour collaborer et les aider pendant ces moments difficiles. Alors que les Canadiens s'inquiètent pour leur santé et leur emploi, nous devons tous travailler ensemble et faire notre part. Je sais que c'est une période difficile, mais nous traverserons cette crise. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les députés comprennent l'importance de travailler ensemble rapidement et efficacement pour tous les Canadiens. En rappelant la Chambre pour soutenir les Canadiens dès maintenant, au moment où ils en ont le plus besoin, on démontre clairement la volonté du gouvernement de passer à l'action. »

-- L'hon. Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits en bref

Pour mettre en œuvre les nouvelles mesures économiques annoncées dans le plan pour répondre à la COVID‑19, le gouvernement du Canada doit déposer une loi et demander l'approbation du Parlement.

doit déposer une loi et demander l'approbation du Parlement. Conformément à une motion adoptée à l'unanimité le 13 mars 2020, la Chambre des communes pourrait être rappelée durant la période d'ajournement actuelle pour examiner des mesures visant à gérer les répercussions économiques de la pandémie de la COVID‑19, ainsi que ses répercussions sur la vie des Canadiens.

Le gouvernement a tenu des discussions avec les whips et les leaders de l'opposition à la Chambre pour réduire au minimum le nombre de députés rappelés tout en respectant la proportion actuelle des partis représentés à la Chambre, et ce, conformément à la consigne de santé publique sur la distanciation sociale.

Au moins 20 députés doivent être présents pour que la Chambre puisse exercer ses pouvoirs et adopter des projets de loi.

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada