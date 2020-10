Le gouvernement accorde une subvention de 500 000 $ à l'organisme Youth 4 Youth

QUÉBEC, le 25 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, Christopher Skeete, a annoncé, aujourd'hui, l'attribution d'une aide financière de 500 000 $, répartie sur trois ans, à l'organisme Youth 4 Youth Québec. L'aide gouvernementale est versée par l'entremise du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Elle vise à soutenir l'organisme dans la réalisation de sa mission.

Youth 4 Youth (Y4Y) Québec est un réseau à but non lucratif d'échelle provinciale, fondé en 2018, qui se préoccupe des enjeux des Québécoises et Québécois d'expression anglaise de 16 à 30 ans. Il vise à créer des occasions, pour les jeunes d'expression anglaise, de se rassembler et d'échanger sur des enjeux auxquels ils font face. L'organisme mène des initiatives qui visent à accroître le sentiment d'appartenance de ces jeunes, ainsi que des activités, des consultations et des conférences à travers le Québec et encourage les jeunes à s'exprimer sur les besoins de leur communauté. Il permet aussi aux jeunes de communiquer ces besoins auprès des décideurs. Il cherche à leur donner les moyens d'assumer un rôle de leadership dans leur communauté, les incite à devenir des membres actifs de la société et les mobilise autour des questions qui concernent la vitalité de leur collectivité. Grâce à ce financement, Youth 4 Youth pourra mieux établir ses services, accroître sa portée et ses activités pour atteindre plus de jeunes d'expression anglaise dans la province et ainsi offrir plus de possibilités à celles et ceux qui souhaitent rester au Québec d'y contribuer.

Ce financement provient du programme d'appui qui vise à soutenir les organismes dans leur capacité à participer pleinement au développement de la société québécoise, et ce, dans différentes sphères d'intervention.

Citations :

« Je suis enchanté d'annoncer un soutien financier à Youth 4 Youth, un organisme provincial qui permet aux jeunes d'expression anglaise de se rassembler et d'échanger sur les enjeux qui leur sont propres. La rétention des jeunes d'expression anglaise est, depuis longtemps, un défi au Québec. Il est encourageant de voir qu'une organisation gérée par des jeunes se mobilise autour de cette question importante. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Un organisme consacré aux jeunes d'expression anglaise permettra à ceux-ci de contribuer pleinement à leur communauté et, plus largement, au Québec. Youth 4 Youth collabore déjà avec l'Institut du nouveau monde et Force jeunesse. J'encourage ce genre de partenariat, à l'avenir, afin de favoriser la pleine participation des jeunes d'expression anglaise à la société québécoise. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Jeunesse)

« Youth 4 Youth Québec a pour mission de créer un réseau provincial de jeunes d'expression anglaise. Comme organisme, nous cherchons à promouvoir un sentiment de communauté où les Québécoises et Québécois d'expression anglaise peuvent discuter de leurs problèmes, de leurs défis et de leurs réalités en tant que jeunes dans un contexte de langue officielle minoritaire. Ce financement permettra à Y4Y de se professionnaliser et d'accroître sa capacité opérationnelle, tout en demeurant un organisme axé sur les jeunes et dirigé par les jeunes. Grâce à ce soutien financier, Y4Y pourra se doter, de façon permanente, d'une main-d'œuvre pour les communications et la mobilisation de bénévoles et renforcer son réseau, dans toute la province, par une capacité accrue de sensibilisation et de déplacement. De plus, il travaillera à établir des relations avec divers organismes gouvernementaux afin de s'assurer que les jeunes d'expression anglaise ont une place aux tables de décision. En bref, ce financement lui permettra d'améliorer les activités, tout en lui donnant les moyens de maintenir son approche "pour les jeunes, par les jeunes". »

Madeleine Lawler, présidente de Youth 4 Youth Québec

À propos du Secrétariat

Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise assiste le premier ministre, notamment en lui offrant une structure administrative officielle pour assurer le lien entre les organismes gouvernementaux et les communautés québécoises d'expression anglaise. Il veille à la prise en compte des préoccupations de ces communautés dans les orientations et les décisions gouvernementales et ce, en concertation avec les ministères et organismes concernés.

SOURCE Secrétariat des Relations avec les Québécois d’expression anglaise