Le géant plateforme + partage TOJOY prévoit une valorisation d'un billion de dollars à l'avenir

PÉKIN, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Au dernier Carnaval des licornes chinoises 2020, coparrainé par China Business News et la Fédération des entreprises de Chine, les experts présents étaient généralement d'accord pour dire que les entreprises telles que Bytedance, SpaceX, Alibaba, Didi, WhatsApp, Airbnb, et TOJOY Sharing pourraient toutes atteindre potentiellement la barre de valorisation du billion de dollars, et la concurrence pour l'entreprise qui le fera en premier sera forte.

Le PDG de TOJOY Global, Ge Jun, s'est dit confiant que TOJOY pourrait en effet devenir la prochaine entreprise évaluée à un billion de dollars. Ge a souligné les similitudes du modèle de TOJOY avec Apple - où Ge a travaillé comme cadre supérieur pendant des années lorsque la société est devenue la première entreprise au monde à atteindre une valorisation d'un billion de dollars.

Ge a indiqué qu'Apple avait réussi en intégrant les meilleures capacités de production du monde avec un développement de logiciel de classe mondiale et une conception visuelle et ergonomique. D'après Ge, TOJOY faisait quelque chose de similaire en intégrant les ressources partagées de plus de 800 000 entrepreneurs actifs sur la plateforme TOJOY pour accélérer les entreprises. Avec des millions d'entrepreneurs dans le monde prêts à consacrer leurs propres ressources à des business models prometteurs, le marché est vaste.

Ge a également expliqué pourquoi il pense que TOJOY deviendra une entreprise évaluée à un billion de dollars.

« TOJOY a accéléré 229 projets, générant une croissance rapide grâce à des services en contrepartie d'actions », a déclaré Ge.

« D'ici cinq ans, TOJOY pourra atteindre 2000 à 3000 entreprises accélérées. En fonction de la croissance en valeur créée pour ces entreprises, il est prévu que TOJOY atteindra une valeur de marché d'un billion de dollars. »

Ge a déclaré que les services de niveau entreprise tels que TOJOY seront de plus en plus demandés au cours des 20 prochaines années. Selon Ge, il n'y a pas d'autre écosystème commercial comparable à celui de type forêt décrit par M. Li que TOJOY a créé.

Le modèle « Plateforme + Partage » espère créer la prochaine super licorne

La résilience de cette plateforme a été reflétée par la croissance continue des activités de TOJOY pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir préparé à l'avance une plateforme commerciale numérique collaborative mondiale, TOJOY a pu mettre rapidement l'ensemble de ses activités en ligne au début de la pandémie. Cela a non seulement mis ses Conférences de partage d'opportunités commerciales pour licornes en ligne, mais a également permis à 7000 de ses employés de travailler à distance.

Même avant le relèvement de la pandémie en Chine, l'application TOJOY Entrepreneur Cloud a hébergé près de 30 Conférences de partage d'opportunités commerciales pour unicornes en ligne et lancé plus de 100 projets de haute qualité.

Lors de son premier événement en ligne/hors ligne après la pandémie, le Carnaval des licornes chinoises 2020, TOJOY a annoncé que 34 projets incubés sur la plateforme de partage TOJOY ont lancé collectivement des plans d'entrée en bourse, rapprochant ainsi TOJOY de son objectif d'une valorisation d'un billion de dollars.

TOJOY prévoit de continuer à aider les entreprises innovantes à devenir de grandes entreprises que la société appelle des « grands arbres », transformant ainsi son écosystème en une « forêt » luxuriante. Grâce à ce système, la société espère devenir la prochaine super licorne valorisée à un billion de dollars.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1245160/ToJoy.jpg