Le Future Capital Discovery Fund clôt un fonds de 187 millions de dollars pour les technologies en phase de démarrage

Le fonds USD IV a été clôturé en 7 mois et a été sursouscrit malgré les défis de la COVID-19

HONG KONG, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Future Capital Discovery Fund (« Future Capital » ou la « société »), société de capital-risque en phase de démarrage de premier plan, a annoncé la clôture finale de son quatrième fonds phare en dollars américains, USD Fund IV (ou le « fonds ») avec 187 millions de dollars américains de capital engagé. Le fonds continuera à se concentrer sur l'investissement dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et dans les entreprises de technologie grand public innovantes dans la région de la Grande Chine.

En plus des précédents investisseurs institutionnels, le fonds USD Fund IV accueille plusieurs nouvelles dotations ; le fonds représente leur première allocation à un fonds spécialisé chinois en phase de démarrage. Parmi les autres nouveaux partenaires, on trouve des fonds de fonds mondiaux prestigieux, des family offices, des fondations et des entrepreneurs HNWI de premier plan des États-Unis, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

« USD Fund IV marque une étape importante pour Future Capital. Nous apprécions la confiance que nous ont accordée nos partenaires mondiaux. Malgré le contexte actuel, nous avons clôturé le fonds plus tôt que prévu avec une sursouscription importante, ce qui valide notre thèse d'investissement de base selon laquelle la disruption numérique des entreprises traditionnelles est inévitable et alimentera la prochaine décennie de croissance économique », a déclaré Mingming Huang, partenaire fondateur du Future Capital Discovery Fund.

« Avec l'accélération de la numérisation de l'industrie chinoise, nous voyons un énorme potentiel de croissance et une demande incroyablement forte pour les technologies d'entreprise qui permettent le travail numérisé, l'automatisation des entreprises, des chaînes d'approvisionnement et de la logistique plus intelligentes. Alors que les changements structurels dans l'économie continuent de créer de nouvelles opportunités d'investissement, nos capacités et notre expérience dans la recherche d'accords exclusifs nous permettront de continuer à soutenir des entrepreneurs exceptionnels et à générer de la valeur pour nos investisseurs », a-t-il ajouté.

La collecte de fonds de Future Capital a été lancée au plus fort de la COVID, fin février. En créant une exposition entièrement virtuelle, Future Capital a pu toucher de manière efficace et efficiente un large éventail d'investisseurs de qualité, ce qui a permis à la société de battre un nouveau record de collecte de fonds.

Future Capital gère activement trois fonds de capital-risque en USD et un en RMB. Avec la clôture du fonds USD IV, Future Capital a plus de 600 millions de dollars d'actifs sous gestion. Future Capital a investi dans plus de 150 entreprises, dont Li Auto (Nasdaq : LI), Niu Technologies (Nasdaq : NIU), Newborn Town (HKG : 9911), Sensors Data, Duckbill, Narwal, Encootech, Hose, et Taos Data. Malgré les conditions de marché difficiles en 2020, Future Capital a aidé 52 des entreprises de son portefeuille à clôturer les cycles de financement ultérieurs et a investi dans dix nouvelles entreprises innovantes, dont Edgeworx, Treelab et iLabService. De plus, Li Auto (dans laquelle Future Capital a été le premier investisseur) a été cotée avec succès sur le NASDAQ au début de l'année et se négocie actuellement à une valeur boursière d'environ 30 milliards de dollars américains. Au cours des cinq dernières années, Future Capital a investi dans 7 des 9 tours de financement de Li Auto.

Au 31 août 2020, les fonds de capital-risque de l'entreprise étaient en voie d'atteindre un rendement de 8 à 10 fois supérieur et un taux de rendement interne brut (« TRI ») de 45 à 55 %.

À propos du Future Capital Discovery Fund

Future Capital Discovery Fund est un fonds de capital-risque spécialisé dans la technologie d'entreprise (y compris les logiciels d'entreprise et le SaaS), ainsi que dans l'allocation sélective de fonds à des entreprises de consommation axées sur la technologie qui représentent des innovations révolutionnaires. Fondée en 2014, la firme a identifié et soutenu les entrepreneurs exceptionnels de la Chine dans leur disruption numérique des industries traditionnelles. Future Capital a des bureaux à Pékin, Shanghai et la RAS de Hong Kong.

Visitez le site web de Future Capital pour plus d'informations : www.future-cap.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1336216/image_5011852_15187718.jpg