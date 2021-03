Le Front commun pour la transition énergétique lance ses ateliers Montréal ZéN

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) s'allie à des organismes clés de cinq arrondissements montréalais pour lancer les ateliers Montréal ZéN (zéro émission nette), une série de trois activités virtuelles de formation et de mobilisation qui seront offertes aux citoyennes et citoyens des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Lachine, Mercier--Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord et Rosemont entre le 23 mars et le 29 avril 2021. Une séance conjointe de récolte clôturera la série le 13 mai 2021.

Sous le thème « Connectons nos pouvoirs d'agir face à la crise climatique », les ateliers Montréal ZéN offrent aux concitoyen.ne.s d'un même arrondissement l'occasion de se rassembler pour échanger et s'outiller afin d'agir pour la transition. Les participant.es interagiront avec d'autres acteurs du milieu et prendront connaissance des recherches de pointe en transition, en gestion du changement, en communication sur le climat et en mobilisation. Ils et elles pourront esquisser un portrait de leur quartier, identifier les résistances à l'action climatique et s'entendre sur des pistes d'actions concrètes. Ainsi, plus d'une centaine de citoyen.ne.s repartiront de ces séances plus outillé.e.s et convaincu.e.s de leur pouvoir de changer les choses. Ils et elles pourront à leur tour faire rayonner leur vision et leur désir d'engagement. Ce projet a pris vie grâce à l'étroite collaboration des organismes locaux Solidarité Ahuntsic, le collectif Solon, le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME), Imagine Lachine-Est et Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC). Cette initiative est également rendue possible grâce au financement de la Ville de Montréal.

Pour encourager les citoyen.ne.s à participer aux ateliers, cinq (5) vélos électriques, d'une valeur de 3000 $ chacun, seront donnés comme prix de présence parmi les participant.e.s. de chaque arrondissement. Merci à Desjardins et à Bicycles Quilicot pour l'achat des vélos électriques.

Créé en 2015, le Front commun pour la transition énergétique regroupe 90 organisations environnementales, citoyennes, syndicales, communautaires et étudiantes unies par leur volonté d'accélérer la mise en place d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale. Pour en savoir plus : https://www.pourlatransitionenergetique.org

https://www.pourlatransitionenergetique.org/ateliers-montreal-zen/

