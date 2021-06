Le forum « International Communication in the New Era » s'est déroulé avec succès

Des dirigeants et des spécialistes du monde entier se sont réunis pour discuter des nouvelles stratégies en matière de communications internationales

HONG KONG, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le forum « International Communication in the New Era », organisé conjointement par la coalition de Hong Kong et Friday Culture Limited, a eu lieu le 31 mai dernier. Le forum a été animé par d'honorables invités, dont M. Leung Chun-ying, vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, M. Paul Chan, secrétaire financier du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et M. Herman Hu, président de Friday Culture Limited.

« Hong Kong a une mission unique et un rôle probablement encore plus unique dans le rééquilibrage de l'éventail des sujets sur la Chine auxquels le public international devrait s'intéresser », a déclaré M. Leung Chun-ying dans le discours d'ouverture sur la mission et rôle de Hong Kong dans le renforcement de l'image nationale.

« La vie n'est pas un jeu à somme nulle. L'idée voulant que si une personne gagne, tout le monde perd est fausse. Nous pouvons tous gagner… Friday Culture est un groupe médiatique qui célèbre la diversité culturelle, promeut la paix et diffuse des histoires pertinentes, et ce, avec humour et positivité », a indiqué M. Herman Hu dans son discours de bienvenue.

Deux panels ont ensuite eu lieu dans le cadre du forum. Le premier portait sur la perspective de Hong Kong, durant lequel on a présenté le caractère multidimensionnel de la ville (Hong Kong in the Spotlight: Understanding a Multi-faceted City). Les invités du premier panel – notamment M. C. K Yeung, ancien vice-président associé de l'Université Hong Kong Baptist, et M. Ronnie Chan, président de Hang Lung Properties Limited – ont fait part de leurs points de vue.

Lors du deuxième panel, on a exploré comment raconter l'histoire de la Chine dans un monde polarisant (How to tell China's Story in a Polarizing World). Tous les invités ont soulevé des points intéressants, et parmi ceux qui ont exprimé leur opinion sur le sujet, on compte Tan Sri Dato' David Chiu, président, i-CABLE Communications Limited et Mme Pansy Ho, présidente principale du groupe Shun Tak Holdings Ltd.

À propos de la coalition de Hong Kong

Fondée en 2020 par M. Tung Chee Hwa et M. Leung Chun-ying, la coalition de Hong Kong vise à aider la ville à atteindre de nouveaux sommets en suivant le principe « un pays, deux systèmes ».

À propos de Friday Culture Limited

Fondée en 2021, Friday Culture Limited est une entreprise médiatique multidimensionnelle qui célèbre la diversité culturelle, promeut la paix et diffuse de l'information. Pour en savoir plus, veuillez consulter son site Web : www.fridayeveryday.com .

Pour télécharger des photos ou des vidéos de l'événement et d'autres renseignements pertinents, visitez les sites suivants :

http://ftp.giftgift.hk

https://drive.google.com/drive/folders/1rIblkC71NOF-YAMAFgQGtU9D9ZWkgCfU?usp=sharing