Le fonds KraneShares MSCI China A Share UCITS ETF (KBA LN) est coté à la bourse de Londres

LONDRES, 11 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Krane Funds Advisors, LLC, (« KraneShares »), une société internationale de gestion d'actifs connue pour ses fonds négociés en bourse (FNB) dédiés au marché chinois et pour ses stratégies d'investissement innovantes en Chine, a annoncé le lancement du fonds KraneShares MSCI China A Share UCITS ETF (Télescripteur : KBA LN) sur la bourse de Londres. Le fonds suit l'indice MSCI China A Index qui capture les actions de sociétés à grande et à moyenne capitalisation cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen (actions de catégorie A). KraneShares gère la même stratégie via un FNB coté à la bourse de New York depuis 2014. KBA US détient l'un des plus longs track-records pour un FNB d'actions chinoises de catégorie A lié à MSCI aux États-Unis1.

L'inclusion d'actions de catégorie A par le fournisseur d'indices mondial, MSCI, devrait générer plus de 300 milliards USD d'entrées2 sur le marché des titres suivis par l'indice MSCI China A, qui est la référence de KBA. Le MSCI China A Index est en hausse de plus de 26 % depuis le début de l'exercice3. L'indice suit un total de 427 constituants4 couvrant des titres à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et ChiNext éligibles représentant une exposition diverse à des actions A de Chine. Le 11 mars 2019, la bourse de Hong Kong a annoncé un accord de licence avec MSCI pour introduire des contrats à terme sur le MSCI China A Index5.

« Nous constatons une forte demande pour une exposition aux actions A de Chine de la part des investisseurs européens alors que l'inclusion d'actions chinoises de catégorie A MSCI progresse. Rien qu'avec le 1,8 billion de dollars qui suit le MSCI EM Index, les entrées potentielles seront significatives », a déclaré Jonathan Krane, PDG de KraneShares. « Notre fonds KBA UCITS offre aux investisseurs européens un accès stratégique à l'opportunité d'investissement que constitue la Chine continentale. »

Pour de plus amples informations, consulter www.Europe.KraneShares.com/KBALN .

À propos de KraneShares

Krane Funds Advisors, LLC est le gestionnaire de placement des FNB KraneShares. Notre suite de FNB axés sur la Chine fournit aux investisseurs des solutions permettant de saisir l'importance de la Chine comme élément essentiel d'un portefeuille d'investissement bien conçu. Nous nous employons à fournir des stratégies innovantes inédites sur le marché qui ont été développées en faisant appel à nos solides partenariats et à nos connaissances approfondies des investissements. Nous aidons les investisseurs à rester au courant des tendances des marchés mondiaux et notre objectif est de fournir une diversification significative. Krane Funds Advisors, LLC est détenu majoritairement par China International Capital Corporation (CICC).

Ces informations sont communiquées par KraneShares, un représentant désigné de DMS Capital Solutions UK Limited, une société autorisée et règlementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni sous le numéro de référence 503325. R-KS-DMS