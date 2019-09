Le Fonds de solidarité FTQ a retourné 10 milliards $ d'épargne aux Québécois depuis 1983

Le Fonds compte maintenant plus de 700 000 actionnaires-épargnants, l'équivalent de plus de 1 travailleur québécois sur 7

Faits saillants financiers pour l'exercice terminé le 31 mai 2019 :

valeur de l'action à 43,90 $ (une augmentation de 2,29 $ par rapport à celle en vigueur depuis janvier 2019 et 3,17 $ par rapport à celle de juillet 2018);

3,17 $ par rapport à celle de juillet 2018); rendement annuel de 7,8 %;

résultat global annuel de 1,134 G$ (profit);

actif net en hausse atteignant 15,6 G$;

investissements de 1,2 G$ pour l'économie du Québec.

MONTRÉAL, le 28 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Devant les actionnaires réunis en assemblée générale, Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ a annoncé qu'au cours des prochains jours, le Fonds aura retourné un total de 10 milliards de dollars en épargne à ses actionnaires en rachats d'actions depuis sa création. De plus, le Fonds compte maintenant plus de 700 000 actionnaires-épargnants, l'équivalent de plus d'un travailleur québécois sur sept. Ces nouvelles données s'ajoutent aux résultats du Fonds pour son dernier exercice annuel terminé le 31 mai 2019.

« La préparation à la retraite est au cœur de la mission du Fonds de solidarité FTQ. Avec un sommet de plus de 700 000 actionnaires, nous pouvons également dire que la préparation à la retraite est au cœur des préoccupations de plus en plus de travailleurs québécois, a déclaré Gaétan Morin. Le chemin parcouru depuis 1983 démontre qu'il est possible d'offrir à la classe moyenne une épargne-retraite avec un rendement raisonnable, et ce, en appuyant des emplois de qualité au Québec. »

« Tout en ayant versé 10 milliards de dollars à nos actionnaires depuis 1983, le Fonds de solidarité FTQ continue de jouer son rôle dans l'économie du Québec comme en témoignent nos investissements de 1,2 milliard de dollars au cours de notre dernier exercice. Cela n'aurait pas été possible sans la confiance de nos actionnaires et entreprises partenaires, de même que le dévouement de nos employés et responsables locaux », a conclu M. Morin.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds au 31 mai 2019 (sans tenir compte des crédits d'impôt) sont de 7,8 % pour 1 an, 8,1 % pour 3 ans, 7,7 % pour 5 ans et 7,3 % pour 10 ans.

Émission des actions pour 2019-2020

Comme ce fut déjà le cas à quelques occasions, dans le but de maintenir l'équilibre de son modèle d'affaires, le Fonds de solidarité FTQ pourrait décider de limiter l'émission des actions au cours de la présente année financière.

Si tel était le cas, le Fonds annoncerait, par voie de communiqué de presse, les modalités de limitation d'émission des actions. Le Fonds priorisera les ententes existantes de souscriptions que ce soit par voie de retenues sur le salaire, contributions d'employeurs, ou prélèvements bancaires automatiques et continuera d'émettre des actions conformément à ces ententes durant tout l'exercice. Pour ceux qui souscrivent à des actions par le biais de versements ponctuels, il est à noter que le Fonds leur émettra des actions sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

Toute l'information concernant les critères de rachat et l'émission des actions se trouve dans le Prospectus simplifié (36e édition), disponible sur le site Web du Fonds.

Nouvelles dates pour l'annonce des résultats financiers

La valeur de l'action, qui est la même pour l'émission et pour les rachats ou les achats de gré à gré, est généralement déterminée deux fois l'an sur la base de l'actif net du Fonds de solidarité FTQ au 30 novembre et au 31 mai. Pour la première fois à compter du semestre en cours et pour les semestres subséquents, la valeur de l'action sera publiée vers le 31 décembre et vers le 30 juin de chaque année, par voie de communiqué de presse, au lieu du 5 janvier et du 5 juillet.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

