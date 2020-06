Le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,4 milliard $ en 2019-2020 et dépasse sa prévision de 40 %

La solidarité est plus que jamais nécessaire pour la relance : le Fonds appuie les entreprises d'ici avec du capital et de l'accompagnement

Faits saillants

Investissements 2019-2020 réalisés : 1,4 G$ (prévision initiale de 1 G$)

Investissements supplémentaires directement en réponse aux conséquences économiques de la pandémie

Plus de 1 300 entreprises partenaires du réseau du Fonds de solidarité FTQ ont accepté l'offre de report de 6 mois des paiements sur les prêts

Mesures d'accompagnement supplémentaires :

Cellule d'aide « PME-911 » mise en place avec la FQM et Inno-Centre pour conseiller les entreprises en région



Support aux entreprises pour faciliter une reprise sécuritaire et réussie des activités

MONTRÉAL, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - Au cours de son exercice financier 2019-2020 qui s'est terminé le 31 mai 2020, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,4 milliard de dollars dans l'économie québécoise. Cette somme dépasse de 40 % le montant prévu, notamment parce que le Fonds a effectué des investissements supplémentaires directement en réponse à la pandémie.

« Grâce à notre présence dans toutes les régions du Québec et notre proximité aux entreprises, nous avons rapidement identifié, dès mars, les besoins les plus pressants. C'est ainsi que nous avons été en mesure d'adopter rapidement un plan d'action qui comprend le capital et l'accompagnement nécessaires afin que les Québécois reprennent le travail le plus rapidement possible », déclare Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds.

« Les discussions lancées en mars avec nos entreprises partenaires ont mené à un plan pour s'attaquer aux enjeux financiers des entreprises à court et moyen termes. Le Fonds accompagne également les entreprises pour assurer une reprise des activités réussie et en toute sécurité », ajoute Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds.

Le plan du Fonds pour accompagner financièrement les entreprises compte trois phases:

« Liquidités immédiates » : report de 6 mois des paiements liés aux prêts octroyés par le réseau du Fonds (mars et avril);

« Fonds de roulement » : investissements pour permettre aux entreprises de relancer leurs activités et aux Québécois de retrouver rapidement le travail (en cours); et

« Recapitalisation » : injection de capital patient dans les entreprises afin de rétablir un niveau de dette adéquat pour pouvoir réaliser des projets de croissance (en cours).

Le 19 mars 2020, le Fonds offrait à toutes ses entreprises partenaires un report de 6 mois des paiements liés aux prêts. Depuis, plus de 1 300 entreprises du réseau du Fonds se sont prévalues de la mesure.

Parmi les investissements supplémentaires dans le cadre de la pandémie, notons une facilité de crédit de 40 millions accordée à Groupe Vision New Look, de même que 7,5 millions dans IMV, une biopharmaceutique qui procède actuellement à des travaux sur un vaccin pour prévenir la COVID-19.

La Fédération Québécoise des Municipalités, Inno-Centre et Fonds locaux de solidarité FTQ offrent depuis avril la cellule d'aide « PME-911 » pour conseiller les PME. Le Fonds a également appuyé aussi ses entreprises en portefeuille pour assurer une reprise des activités en toute sécurité.

L'après COVID-19 : une économie plus juste, plus verte et plus innovante

« Alors que la crise apporte son lot de défis, la relance est également une occasion pour bâtir une économie plus juste, plus verte et plus innovante, continue Mme Béïque. Profitons-en pour lancer des projets structurants et créateurs d'emplois, qui auront des impacts concrets pour l'avenir du Québec. »

Le Fonds a récemment annoncé le nouveau fonds de 20 millions Gaz Naturel Renouvelable Québec, en partenariat avec Xebec, pour le développement d'installations de gaz naturel renouvelable au Québec. Tout en créant des emplois dans un secteur prometteur, cette nouvelle initiative contribuera à la lutte aux changements climatiques tout en favorisant l'économie circulaire.

Ainsi des partenaires, notamment du milieu agricole ou municipal, auront accès au capital et à l'expertise nécessaire leur permettant de développer et d'exploiter des installations performantes pour traiter les déchets organiques. La création d'un fonds de ce type pour les projets de gaz naturel renouvelable constitue une première au Québec.

300 000 $ aux organismes communautaires

« C'est quand les défis se présentent que la solidarité prend tout son sens, rappelle Gaétan Morin. Nous avons donc appuyé plusieurs organismes communautaires qui offrent une aide essentielle aux personnes les plus vulnérables. Le travail de ces organisations et de leurs centaines de bénévoles est plus important que jamais pendant cette pandémie. »

Au cours des dernières semaines, le Fonds a versé 300 000 $ à six organismes communautaires : Cuisines Solidaires (initiative de la Tablée des chefs), SOS Violence Conjugale, Tel-Jeunes, Centraide, la Croix-Rouge et Les Petits Frères.

Les résultats financiers complets du Fonds pour son exercice 2019-2020 terminé le 31 mai 2020 seront dévoilés le 30 juin 2020.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ