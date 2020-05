Le Fonds de placement immobilier Cominar annonce l'élection des fiduciaires

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/

QUÉBEC, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui le résultat du vote de son assemblée générale annuelle. Chaque candidat à un poste de fiduciaire dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 31 mars 2020 a été élu fiduciaire de Cominar à l'assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle des porteurs de parts tenue le 13 mai 2020. Voici les résultats détaillés de l'élection :

CANDIDATS À L'ÉLECTION EN FAVEUR (#) EN FAVEUR (%) ABSTENTION (#) ABSTENTION (%) Luc Bachand 111 843 037 98,59 1 595 657 1,41 Christine Beaubien 111 835 750 98,59 1 599 844 1,41 Paul D. Campbell 111 984 182 98,72 1 454 511 1,28 Mitchell Cohen 112 233 264 98,94 1 205 430 1,06 Sylvain Cossette 112 504 727 99,18 933 967 0,82 Zachary R. George 112 120 065 98,84 1 315 529 1,16 Karen Laflamme 112 525 500 99,20 909 094 0,80 Johanne Lépine 112 499 762 99,17 938 932 0,83 Michel Théroux 110 559 203 97,46 2 879 491 2,54 René Tremblay 112 511 747 99,18 926 947 0,82

La résolution visant à reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l/ s.e.n.c.r.l., à titre d'auditeur indépendant de Cominar jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des porteurs de parts a été approuvée par 96,96% des voix.

Cominar souhaiterait féliciter l'ensemble des fiduciaires élus aujourd'hui au conseil : René Tremblay, qui agira à titre de président du conseil, Luc Bachand, Christine Beaubien, Paul D. Campbell, Mitchell Cohen, Sylvain Cossette, Zachary R. George, Karen Laflamme, Johanne Lépine et Michel Théroux.

Les résultats de votes finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront présentés sous le profil de Cominar sur le site de SEDAR au (www.sedar.com).

PROFIL AU 14 MAI 2020

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est composé de 315 immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux et d'immeubles industriels tous de qualité, totalisant 35,9 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. Cominar a pour objectif de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions fiscalement avantageuses et de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de notre portefeuille.

SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR