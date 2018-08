Le Festival international Al Burda des ÉAU met en avant l'esthétique de l'art islamique

ABOU DABI, ÉAU, August 7, 2018 /PRNewswire/ --

- Noura Al Kaabi : Le Festival international Al Burda est un voyage de découverte du monde de l'art islamique

Le ministère de la Culture et du Développement des Connaissances des Émirats arabes unis (ÉAU) a annoncé que le Festival international Al Burda allait être relancé avec une identité et une vision nouvelles. L'événement, qui se tiendra le 14 novembre, est en passe de devenir une vitrine internationale de la civilisation islamique, mettant en vedette ses expressions en termes de culture, musique, art et architecture islamiques, ainsi que l'économie islamique innovante. Le Festival international Al Burda s'est donné trois grands axes : accroître la sensibilisation à la culture, développer les connaissances culturelles et établir une présence mondiale.

Son Excellence Noura Bint Mohammed Al Kaabi, ministre de la Culture et du Développement des Connaissances, a souligné l'importance du Festival international Al Burda pour attirer les meilleurs calligraphes, designers, artistes et poètes contemporains du monde entier, afin d'accroître la sensibilisation à l'art islamique et son esthétique. Elle a commenté : « Le Festival international Al Burda réunira les esprits les plus inspirants du monde pour aider à créer l'avenir de l'art islamique par la formulation d'idées et de visions. Il permettra également d'étendre les limites de l'innovation d'une manière qui allie le passé et le présent pour restaurer la vitalité et l'esprit de l'art islamique, agissant comme agent de sa renaissance et mettant en valeur la grandeur, l'humanité et la créativité de la civilisation islamique au fil des générations. Le festival comprendra des tables rondes et une variété d'expositions et de réunions visant à améliorer la communication entre les artistes et à encourager la recherche et le développement dans le domaine de l'art islamique. »

Le Festival international Al Burda est un voyage de découverte dans le monde de l'art islamique, présentant des œuvres d'art moderne uniques, qui rendent hommage à la civilisation islamique antique et offrent l'occasion de présenter au public les chefs-d'œuvre d'artistes, calligraphes, artisans et décorateurs dans des salles d'exposition et lors d'ateliers. Le festival permettra à l'élite créative et aux adeptes de la culture et des arts islamiques du Moyen-Orient et du monde entier de se rencontrer et d'échanger leurs idées sur les derniers développements au sein de l'art islamique.

Le Festival international Al Burda s'attend à attirer la participation de jeunes du monde entier, contribuant ainsi à enrichir l'art islamique et à présenter une opportunité pour créer de nouveaux chefs-d'œuvre dans les communautés arabes, islamiques et mondiales. Il permettra également de sensibiliser la population à l'importance des arts islamiques, de souligner leur signification, leurs valeurs et leur rôle positif dans le renforcement de la coopération parmi les pays du monde entier.