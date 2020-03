Le Festival Habanos termine sa XXIIe édition avec la soirée de gala dédiée au 145e anniversaire de la marque Romeo y Julieta

L'événement a accueilli 1 200 invités à l'occasion des Habanos Awards ainsi que la traditionnelle vente aux enchères d'humidificateurs

La célèbre chanteuse Gloria Gaynor s'est produite lors du concert de la soirée de clôture, achevant ainsi le XXIIe Festival Habanos de manière étincelante

La HAVANE, 1er mars 2020 /PRNewswire/ -- Le XXIIe Festival Habanos a atteint son point culminant avec la soirée de gala marquant de manière étincelante une semaine d'activités pour les amateurs du meilleur tabac au monde, venant de 60 pays des quatre coins du monde.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8698651-habanos-145th-anniversary-romeo-y-julieta/

Dans l'édition de cette année de la traditionnelle vente aux enchères d'humidificateurs, cinq humidificateurs de certaines des marques les plus prestigieuses de Habanos ont été mis aux enchères, ainsi qu'un humidificateur spécial offert par la famille Simon Chase à Habanos. La vente aux enchères a levé un montant historique de 4 270 000 € et l'ensemble des recettes vont être entièrement reversées au système de santé publique cubain. Pour la première fois lors de cette vente aux enchères traditionnelle, un humidificateur de la marque Cohiba a atteint 2 400 000 €.

La soirée de gala a célébré le 145e anniversaire de la marque Romeo y Julieta, qui a présenté les trois nouvelles vitoles de sa nouvelle gamme, Línea de Oro. Les participants ont eu la chance de goûter en exclusivité les trois nouvelles vitoles qui constituent la gamme la plus luxueuse de la marque : Hidalgos (calibre 57 x 125 mm de longueur), Nobles (calibre 56 x 135 mm de longueur) et Dianas (calibre 52 x 145 mm de longueur).

Tout au long de la soirée, qui s'est tenue à Pabexpo dans la ville de La Havane, plus de 1 200 invités ont pu profiter d'une programmation musicale exceptionnelle avec en tête d'affiche la chanteuse internationale et icône de la pop, Gloria Gaynor, ainsi que d'autres interprétations de Camerata Guido López et de l'orchestre du Maestro Patterson, directeur de l'orchestre de la radio et de la télévision cubaine. Il y a eu également des spectacles artistiques de la troupe dirigée par Santiago Alfonso, lauréate du prix national de danse cubaine en 2006, et de la grande Vengsay Valdés, directrice et première danseuse du ballet national cubain.

La cérémonie de clôture a également accueilli les Habanos Awards et Alexander Avellar a reçu le prix de la catégorie Communication, Jean Claude Reichling celui de la catégorie Affaires et Servilio Jesús Córdova Torres celui de la catégorie Production.

De même, le couple d'aficionados gagnant du IIIe concours international Habanos World Challenge était Tarek Gamaye et Fabi Hammad, des Émirats arabes unis.

* (A.O.P.) Appellations d'origine protégée

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1097465/Gloria_Gaynor.jpg

BCW :

press.habanos@yr.com

Izaskun Martínez: Tél. : +34-670-09-40-74

Carla Lladó : Tél. : +34-669-54-69-09