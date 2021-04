Le Festival autochtone du solstice d'été du Canada prolonge au 7 avril 2021 la période de candidatures des premiers Prix Solstice d'été pour la musique autochtone (Prix SÉMA)

OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ -

QUI : Le Festival autochtone du solstice d'été (FASÉ) du Canada



QUOI : L'ÉCHÉANCE pour poser sa candidature aux Prix Solstice d'été pour la musique autochtone (Prix SÉMA) est repoussée du 1er avril au 7 avril 2021



OÙ : En ligne, sur le site ottawasummersolstice.ca/musicawards



POURQUOI : Les Prix SÉMA célèbrent fièrement les artistes autochtones de partout au Canada et du monde entier, en mettant en valeur la musique et les diverses expressions et réalisations artistiques au sein de la communauté autochtone dans 18 catégories. Alors que les artistes ont encore plus de mal à trouver des occasions de se produire et de gagner leur vie, le comité des Prix SÉMA se mobilise pour créer des moyens encore plus accessibles pour les artistes de participer à ces prix.

FAITS SAILLANTS :

Poser sa candidature aux Prix SÉMA est gratuit. De plus :

Une catégorie Prix international a été créée pour reconnaître et célébrer les artistes qui s'identifient comme autochtones*, mais qui ne sont pas des Premières nations, des Métis ou des Inuits, et qui peuvent résider n'importe où dans le monde, y compris au Canada. *Les Nations Unies définissent les « peuples autochtones » comme « les communautés, les peuples et les nations autochtones qui, ayant une continuité historique avec les sociétés préinvasion et précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se considèrent comme distincts des autres secteurs de la société qui prévaut actuellement sur ces territoires, ou des parties d'entre elle. »





Le public est invité à proposer des artistes dans deux catégories : Étoile montante et Leadership jeunesse en musique.





Les artistes qui répondent aux critères des prix sont invités à présenter eux-mêmes leur candidature dans une ou plusieurs catégories.





Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix diffusée par le Centre national des Arts à Ottawa le samedi 12 juin 2021.





le samedi 12 juin 2021. Les finalistes et les lauréats seront reconnus sur toutes les plateformes numériques du Festival, dans les communications médiatiques et les contenus distribués à l'échelle nationale.





Les gagnants auront la possibilité de vendre leurs CD sur le marché virtuel du Festival.





Des services de relations avec les médias seront assurés aux niveaux local et national pour tous les lauréats des Prix SÉMA.

Pour une liste complète des catégories des Prix SÉMA, des règles d'admissibilité et des critères, visitez www.ottawasummersolstice.ca/music-awards/.

Toutes les candidatures DOIVENT être reçues avant 23 h 59 HNE le 7 avril 2021.

LIENS :

À propos du Festival autochtone du solstice d'été (FASÉ) (du 1er au 21 juin 2021)

Établi à Ottawa en 1996, le Festival autochtone du solstice d'été est un festival artistique multidisciplinaire qui rassemble des artistes, interprètes, éducateurs et membres de la communauté autochtone pour partager leurs connaissances et célébrer les diverses cultures autochtones du Canada. Les Festivals du solstice d'été sont produits par Expériences autochtones au nom du Comité de la Journée nationale des peuples autochtones (JNPA) comprenant les six (6) organisations suivantes représentant les communautés autochtones à travers le Canada : l'Assemblée des Premières Nations (APN), le Congrès des peuples autochtones (CPA), L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) co-hôte cette année, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

En 2020, l'événement qui se tenait autrefois sur quatre jours, en personne, s'est transformé en un festival virtuel d'un mois coïncidant avec le Mois national de l'histoire autochtone et culminant avec la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin). La programmation virtuelle 2021 comprend les Prix SÉMA, un nouveau programme national de prix de musique autochtone ; les Journées de l'éducation réunissant des milliers d'élèves, d'étudiants et des centaines d'enseignants en ligne ; des performances diffusées ; des activités familiales interactives ; des ateliers d'artisanat, de cuisine et de culture avec des kits de bricolage faits à la maison livrés aux participants inscrits ; une compétition internationale Pow-Wow à distance, avec 40 000 $ à gagner ; et le marché autochtone, qui fonctionne en ligne depuis sa réouverture en octobre dernier pour la saison des fêtes 2020. Le Festival s'ouvrira et se clôturera avec des films dans un ciné-parc et des concerts locaux à Ottawa.

