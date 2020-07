Le FCC et la NPCI s'apprêtent à organiser le plus grand Global Fintech Fest virtuel du monde

MUMBAI, Inde, 17 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Afin de réunir les écosystèmes mondiaux des fintech et des BFSI, le Fintech Convergence Council (FCC), le comité phare de l'Internet & Mobile Association of India (IAMAI) ainsi que la National Payments Corporation of India (NPCI) organiseront le Global Fintech Fest (GFF), le premier évènement international virtuel dédié aux fintech.

Le GFF est présenté par le département des Affaires économiques (Department of Economic Affairs, DEA), le ministère des Finances, le gouvernement indien et la Reserve Bank of India (RBI).

L'événement de deux jours sur le thème « Fintech: With and Beyond COVID » (Fintech : avec le COVID et au-delà) est prévu pour les 22 et 23 juillet 2020. Le GFF bénéficie également de l'appui de la Banque mondiale et du Fonds d'équipement des Nations unies (FENU).

Naveen Surya, Chairman du FCC, a déclaré : « L'écosystème des banques et des fintech a le potentiel d'agir comme des "agents du changement" pour l'économie du monde post-COVID-19. Avec plus de 2 000 startups fintech au moment où nous parlons, l'Inde occupe aujourd'hui une position élevée en tant que deuxième plus grand pôle de fintech au monde, ce qui nous donne beaucoup de responsabilités pour stimuler cette dynamique de croissance. Le GFF est notre effort visant à réunir toutes les parties prenantes afin de discuter des défis et des opportunités pour le secteur des fintech et des BFSI à l'échelle mondiale, tout en partageant des idées pour alimenter la croissance sectorielle par le biais de la collaboration. »

Dilip Asbe, Managing Director et CEO de la NPCI, a commenté : « La contribution des start-ups fintech à la numérisation de l'économie est importante et, par conséquent, la NPCI souhaite agir en tant que catalyseur pour combler le fossé entre les entités financières établies et les start-ups. En encourageant une discussion ouverte entre les start-ups et les entités établies, nous espérons que cela conduira à des collaborations qui profiteront à la nation.

Le GFF sera le plus grand rassemblement virtuel pour l'écosystème des BFSI et des fintech. Ce sera la "plateforme de prédilection" permettant aux entreprises et aux entrepreneurs de présenter leurs innovations et idées, ainsi que d'entrer en contact avec des pairs, des investisseurs et des clients potentiels, créant ainsi des opportunités de croissance et de réseautage pour l'écosystème. »

Nandan Nilekani, co-fondateur et Non-Executive Chairman du conseil d'administration d'Infosys, Alderman William Russell, lord-maire de Londres, Sopnendu Mohanty, CFO de l'Autorité monétaire de Singapour, Vijay Shekhar Sharma, fondateur et CEO de Paytm, Sachin Bansal, fondateur de Navi, Rajan Anandan, MD de Sequoia Capital, T R Ramachandran, Group Country Manager, Inde et Asie du Sud, de Visa, Sri Shivananda, vice-SVP et CTO de Paypal, Lars Markull, Country Lead de l'Open Bank Project indien, Anna Maj, Fintech Leader & Advisor du WBAF et EIC, TS Anil, CEO de Monzo Bank, Nobutake Suzuki, CEO de MUFG Innovation Partners, Arif Ismail, Head of Fintech de la Banque de réserve sud-africaine, Richard Brown, CTO de R3 Corda, Herve Tourpe, Head of Digital Advisory du FMI, et Pierre Laurent Chatain, Lead Financial Sector Specialist de la Banque mondiale sont quelques-uns des éminents intervenants.

Le GFF favorisera le leadership éclairé et les conversations dans tous les secteurs, y compris les paiements numériques, les prêts, les assurances, l'inclusion financière, la transformation numérique et la blockchain, etc.

Avec plus de 50 pays, plus de 100 intervenants et plus de 10 000 délégués, le GFF réunira des représentants des secteurs de la banque, de la technologie financière et de l'investissement afin d'organiser des dialogues influents, des discussions publiques et une exposition organisée des dernières technologies révolutionnaires.

Le GFF lancera une diffusion en direct sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook, qui devrait être visionnée par plus de 100 000 personnes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.globalfintechfest.com

À propos de la NPCI

La National Payments Corporation of India (NPCI) a été constituée en 2008 en tant qu'organisation parapluie pour l'exploitation des systèmes de règlement et de paiement de détail en Inde. Elle possède un bouquet de produits de paiement au détail tels que la carte RuPay, un service de paiement immédiat (Immediate Payment Service, IMPS), une interface de paiements unifiée (Unified Payments Interface, UPI), Bharat Interface for Money (BHIM), BHIM Aadhaar, National Electronic Toll Collection (NETC Fastag) et Bharat BillPay. La NPCI a également lancé UPI 2.0 pour offrir des services plus sécurisés et complets aux consommateurs et aux commerçants.

