Le docteur Joseph LeBlanc se joint au conseil d'administration du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

MISSISSAUGA, ON, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le centre) a l'honneur d'annoncer la nomination du docteur Joseph LeBlanc au conseil d'administration du centre. Il remplacera le docteur Mustafa Koç qui quitte le conseil après y avoir siégé comme administrateur depuis la fondation du centre en 2016.

Le Dr LeBlanc est originaire du Nord de l'Ontario où il a toujours vécu; il est membre du territoire non cédé de Wiikwemkoong. Il a été le directeur des Affaires autochtones à l'École de médecine du Nord de l'Ontario avant d'y être nommé au premier poste de doyen associé, Équité et inclusion, en juillet 2020. Avant de se joindre à l'École de médecine du Nord de l'Ontario, il a œuvré au sein de tout un éventail d'organisations, y compris des établissements d'enseignement, ainsi que des organismes autochtones, de bienfaisance et sans but lucratif. Dernièrement, le Dr LeBlanc a codirigé l'élaboration de la Northern Ontario Indigenous Food Security Collaborative, une initiative qui se consacre à faire progresser la sécurité et la souveraineté alimentaire autochtone dans le Nord de l'Ontario.

« Le docteur LeBlanc apporte d'importantes perspectives sur le travail dans les systèmes alimentaires, la planification communautaire et la mise en œuvre de projets qui viennent appuyer le centre dans les efforts qu'il déploie afin de réduire l'insécurité alimentaire à travers le Canada, affirme Lynda Kuhn, présidente du centre. Il nous aidera aussi à améliorer notre compréhension et notre approche par rapport à l'amélioration de la sécurité alimentaire au sein du peuple autochtone dans l'ensemble du Canada, peuple touché de façon disproportionnée par cette question sociale, culturelle et de santé cruciale. »

« Nous sommes fort reconnaissants à l'égard du docteur Mustafa Koç qui a joué un rôle de premier plan en soutenant le travail du centre en qualité de directeur au cours de nos premières années. Nous sommes enchantés à la perspective de continuer à partager ce que nous apprenons et à bénéficier de ses connaissances spécialisées qu'il a acquises en participant, pendant des décennies, à faire progresser la sécurité alimentaire, tant à l'échelle nationale que mondiale. »

Le Dr LeBlanc est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en études environnementales, avec spécialisation en conservation des forêts, d'un certificat en gestion environnementale et d'un doctorat en sciences forestières de l'Université Lakehead. Il est reconnu en tant qu'expert en systèmes alimentaires autochtones et développement communautaire au Canada.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

