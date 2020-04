Le district d'Ouhai est désormais ouvert aux talents nationaux et étrangers ; une diffusion en direct aura lieu le 12 avril

WENZHOU, Chine, 13 avril 2020 /PRNewswire/ -- À 20 h 30, heure de Pékin, le 12 avril (7 h 30, heure de l'Est des États-Unis, 12 avril), le district d'Ouhai, ville-préfecture de Wenzhou, en Chine, va s'apprêter à s'ouvrir aux talents du monde entier, en les accueillant dans 7 universités, 23 instituts et toutes les entreprises. Le district accueille des talents du plus haut niveau venus de l'étranger et qui ont choisi Ouhai pour s'y installer !

Le district d'Ouhai propose désormais deux modes d'installation pour les talents :

Le premier mode est celui de l'implantation des talents, qui prévoit d'accorder aux talents admis dans toute université ou entreprise du district d'Ouhai une récompense individuelle pouvant aller jusqu'à 5 millions de yuans, en fonction de leur niveau, tandis que ces personnes bénéficieront d'une kyrielle de politiques de sécurité qui leur permettront de travailler, de vivre, de s'installer et d'acheter des maisons ici et d'assurer une éducation à leurs enfants.

Le deuxième mode concerne l'implantation des projets.

A. Les projets qui seront implantés dans le cadre du concours mondial de l'innovation et de l'entreprenariat « Longji Cup » recevront un « coupon d'entreprenariat » d'une valeur pouvant atteindre 6 millions de yuans ainsi qu'une aide au développement de projets et des soutiens.

B. « Les projets d'investissement les plus précieux dans le district d'Ouhai, 2020 » qui seront sélectionnés par le biais du canal des « talents attirés par le capital » recevront un soutien financier pouvant aller jusqu'à 2 millions de yuans.

C. Les projets mis en place par le biais du canal « Projets scientifiques et technologiques spéciaux des meilleurs talents » bénéficieront d'un fonds de développement de projets pouvant se chiffrer à 12 millions de yuans.

En Chine, le district d'Ouhai est salué comme l'un des 100 meilleurs districts en termes d'atouts généraux, l'un des 100 meilleurs districts en termes de développement vert, l'un des 100 meilleurs districts en termes d'innovation scientifique et technologique, l'un des 100 meilleurs districts en termes de qualité dans le domaine de l'urbanisation nouvelle, ainsi que comme le « berceau » des serrures en Chine et comme le point de rencontre des universités au sud de la province du Zhejiang. Surnommé le « berceau oriental des Juifs », Ouhai, situé dans la ville-préfecture de Wenzhou, a été choisi en 2018 comme district de démonstration à l'échelle nationale de l'innovation indépendante en Chine. En 2019, il a été promu à la place principale du couloir d'innovations scientifiques entourant la montagne du Grand Luoshan dans la province du Zhejiang.

Les talents étrangers de haut niveau sont autorisés à s'inscrire à un ou plusieurs projets de recrutement des talents.

Lien pour l'inscription : http://www.sinopress.net/?p=1020

Veuillez vous inscrire à la diffusion en direct sur Facebook, YouTube, et sur d'autres plateformes à 7 h 30, heure de l'Est des États-Unis, 12 avril.

Site web de Livestream :

Youtube : http://www.xingkkk0.cn/ouhai2

Facebook : http://www.xingkkk0.cn/ouhai3

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1154078/Ouhai.jpg