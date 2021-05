Le deuxième forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie se tiendra à Qingdao et portera sur la « santé pour tous »

QINGDAO, Chine, 29 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le Forum de Boao pour l'Asie (BFA) accueillera le deuxième Forum mondial sur la santé au centre de congrès China Railway Qingdao World Expo City à Qingdao en Chine, du 1er au 4 juin 2021. Avec pour slogan « La santé pour tous », la conférence réunira des représentants du gouvernement, du monde universitaire et de la sphère privée pour aborder le thème de « La santé au-delà de la santé : Année 2030 du développement durable » par le biais de séances et d'activités virtuelles et réelles.

Le Forum devrait rassembler 1 500 participants sur place et une audience en ligne de 100 millions de personnes, dans le but de favoriser la coopération mondiale pour un avenir meilleur et beaucoup plus prometteur.

La conférence de cette année abordera certains des sujets les plus importants et les plus urgents en matière de santé auxquels le monde est confronté aujourd'hui, en mettant l'accent sur trois domaines : Couverture sanitaire universelle, innovation pour la santé et santé dans toutes les politiques. Le programme du Forum, qui s'étale sur quatre jours, comprendra une cérémonie d'ouverture, deux réunions générales, 33 sous-forums et 15 événements.

Les principaux sous-forums sont les suivants :

La santé dans toutes les politiques - Forum 2021 sur les objectifs de développement durable des Nations unies

Couverture sanitaire universelle - Maladies non transmissibles : Perspectives de prévention et de contrôle dans le contexte d'une pandémie mondiale

Couverture sanitaire universelle - Initiative pour l'élimination de l'hépatite virale

Couverture sanitaire universelle - Forum sino-japonais sur la santé à l'ère nouvelle - Santé de l'Homme, santé de la Terre

Innovation pour la santé - Sommet des dirigeants du secteur de la santé

Couverture maladie universelle - Ville saine - Shuozhou en action

En outre, un forum sur la santé en médecine chinoise comprenant trois sessions explorera la valeur médicale de la médecine traditionnelle chinoise et son approche holistique pour traiter un large éventail de maladies. Parmi les autres événements importants de ce forum, citons le salon de l'investissement dans le secteur du diagnostic in vitro (DIV) et la conférence de presse finale pour résumer les vifs débats et les nouveaux projets lancés au cours du Forum mondial sur la santé.

Parallèlement au Forum mondial de la santé se tiendra l'Exposition mondiale sur la santé, qui comprendra un volet « Une ceinture, Une route » : L'exposition sur la médecine traditionnelle chinoise dans le monde, un pavillon international pour les organisations internationales et les ambassades, des expositions pour les délégations provinciales et municipales et une zone d'innovation pharmaceutique.

En outre, des événements promotionnels seront organisés pour les achats des Nations unies et les projets de collaboration internationale, les initiatives gouvernementales et les lancements de produits des entreprises privées. Des visites seront également organisées pour le présidium, les médias, les ambassades et les consulats afin de découvrir plus en détail les nombreuses expositions du salon.

Le Forum mondial de la santé est le premier forum professionnel créé par le BFA en dehors de sa conférence annuelle. Il s'agit de la conférence internationale la plus importante dans le domaine de la santé en Chine. Il sert de plateforme complète et officielle pour permettre un dialogue intéressant et une coopération pragmatique, en se concentrant spécifiquement sur la santé et ses domaines connexes et en mettant en relation les gouvernements avec le monde des affaires et le monde universitaire.

La conférence est co-parrainée par le BFA et le gouvernement populaire de la province de Shandong, et est organisée par le comité d'organisation du Forum mondial sur la santé du BFA, le gouvernement municipal de Qingdao et le comité de gestion du nouveau district de la côte ouest de Qingdao.

À propos du Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie

Il s'agit d'un Forum mondial de la santé du Forum de Boao pour l'Asie, initié en 2018 pour construire une plateforme complète avec une représentativité et un prestige reconnu dans le domaine de la santé pour permettre des échanges intéressants et une coopération pragmatique qui intègre les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur selon ses particularités et ses avantages. Déterminé à rassembler le savoir-faire de l'ensemble du secteur et à promouvoir la collaboration interdisciplinaire, il se concentre sur les limites et les tendances d'intégration transfrontalière du grand secteur de la santé.

