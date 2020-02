Le détaillant de premier plan Stokes Inc. entame une restructuration pour assurer sa rentabilité et sa croissance à long terme

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Stokes Inc. (« Stokes » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui que la Société a entamé un processus de repositionnement de ses activités pour assurer sa croissance et sa rentabilité future, en déposant un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers. La Société adopte ce plan d'action pour faciliter la mise en œuvre de sa stratégie de croissance qui garantira la viabilité à long terme de la Société dans le meilleur intérêt de ses employés, clients et fournisseurs.

Après de nombreuses années de performances financières remarquables, Stokes, comme la plupart des autres entreprises de vente au détail, doit s'adapter aux changements fondamentaux que subit l'industrie, notamment en ce qui concerne la façon dont les consommateurs achètent. Pour mieux affronter la concurrence dans l'environnement actuel du commerce de détail, Stokes réduira l'emprise de ses points de vente au Canada et rationalisera les activités de son siège social. La Société continuera d'investir dans son commerce de vente en ligne, qui a connu une croissance importante dans les dernières années.

Stokes fermera ses magasins les moins rentables tout en conservant la majorité de ses points de vente à travers le Canada ainsi que les activités de son siège social à Montréal (Québec). Une fois la restructuration terminée, Stokes continuera d'employer environ 1000 canadiens.

La direction de la Société a confiance que, grâce au processus de restructuration, Stokes deviendra une entreprise plus saine et plus rentable, bien positionnée pour un succès à long terme au profit de toutes les parties prenantes.

À propos de Stokes Inc.

Stokes est un important détaillant d'articles de table, de cuisine et de décoration intérieure fondé en 1935. La Société exploite ses activités de vente au détail dans 147 magasins à travers le Canada ainsi qu'à partir d'une boutique en ligne. Stokes vend majoritairement sa marchandise sous les marques « Stokes », « thinkkitchen » et d'autres marques privées.

SOURCE Stokes Inc.