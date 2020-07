Le délai de commercialisation du nouveau filtre MAXAIR a été réduit grâce à la procédure d'agrément accélérée du NIOSH

Le nouveau filtre standard de type PAPR de MAXAIR CAPR sera en production au début du mois de juillet, avec plusieurs mois d'avance sur le calendrier

IRVINE, Californie, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- MAXAIR Systems a reçu un agrément du NIOSH pour son nouveau filtre HE 2180-05, en un temps record. Le filtre établit une nouvelle norme pour l'appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé (PAPR) MAXAIR CAPR, en simplifiant le montage par l'utilisateur, en réduisant les prix d'achat et en augmentant la disponibilité.

Le délai d'agrément a été considérablement réduit, car le NIOSH a rapidement répondu à la nécessité d'une procédure d'approbation accélérée pour les composants des ÉPI liés au COVID-19. La conception du nouveau filtre offre aux utilisateurs un montage et démontage plus simple et rapide, et est beaucoup plus rapide à fabriquer, tout en maintenant l'indice de performance de filtre HE du NIOSH. MAXAIR Systems indique que le débit de production du nouveau filtre sera plus que doublé par rapport aux filtres de production actuels.

« Ce nouveau filtre nous permet de répercuter sur nos clients 30 % d'économies globales. De plus, les clients auront à leur disposition un filtre plus facile à utiliser et livré beaucoup plus rapidement », a déclaré Jake Herbert, directeur des opérations chez MAXAIR Systems. « Nous continuons de produire des ÉPI de meilleure qualité, à moindre coût, destinés à nos clients dans la lutte contre le COVID-19. »

Les sites de production de MAXAIR Systems convertissent déjà les lignes de production pour faire face au volume accru de la demande auquel ce nouveau filtre répondra. Les produits de ces lignes devraient pouvoir être expédiés dès la fin de la première semaine du mois de juillet.

MAXAIR Systems P/N 2180-05,

NIOSH TC-21C-0850, TC-21C-1133

Pour des solutions respiratoires supérieures, veuillez nous contacter au 800-443-3842, ou par courrier électronique à l'adresse info@maxair-systems.com.

À propos de MAXAIR Systems

MAXAIR Systems est un fournisseur de premier plan d'appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisés (PAPR) approuvés par le NIOSH, destinés à différents secteurs : soins de santé, sociétés pharmaceutiques, dentisterie, recherche biologique, nucléaire, industrie. Depuis plus de 15 ans, MAXAIR Systems propose des solutions créatives pour répondre aux besoins engendrés par les questions respiratoires et de contact des personnes qui exigent une sécurité et un confort de la plus haute qualité pour l'utilisateur. Les systèmes MAXAIR CAPR® sont des systèmes de protection respiratoire sophistiqués qui répondent à toutes les exigences de l'OSHA (Agence fédérale américaine chargée de la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail) en matière d'équipement PAPR à ajustement libre (aucun test d'ajustement requis). Les produits MAXAIR Systems sont utilisés dans un grand nombre d'environnements différents où des contaminants atmosphériques sont présents. Les systèmes CAPR facilitent la conformité des utilisateurs grâce à un confort et une fonctionnalité uniques. Les appareils MAXAIR Systems sont devenus des appareils de protection respiratoire de choix, par rapport aux conceptions conventionnelles PAPR et FFR (masque).

