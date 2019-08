Le contrat de nettoyage du lit de Reay Creek est attribué à l'entreprise Tervita

SIDNEY, BC, le 12 août 2019 /CNW/ - La propreté du lit d'un cours d'eau est essentielle à la santé des poissons puisque le lit constitue une aire d'alimentation importante. La santé des poissons est menacée lorsque les métaux, présents en concentration élevée, ne s'éliminent pas et demeurent dans l'environnement, menaçant ainsi le réseau alimentaire du cours d'eau.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a attribué un contrat en vue d'assainir le lit de Reay Creek en retirant les concentrations élevées de métaux qui se trouvent dans les sédiments des terrains de l'aéroport de Victoria. Ces terrains appartiennent à Transports Canada.

Les travaux de nettoyage commenceront ce mois-ci et devraient se terminer en octobre. Les travaux comprendront la déviation du ruisseau, l'excavation des sédiments contaminés et le transport des sédiments vers une installation approuvée aux fins de traitement ou d'élimination. Le lit du cours d'eau se trouvant sur les terrains de l'aéroport sera rempli de nouveau avec de la matière propre.

Les travaux dans le cadre du contrat de plus de 504 000 $ attribué à l'entreprise Tervita feront l'objet d'une surveillance étroite de la part de Transports Canada afin de veiller à la sécurité des travailleurs et de la collectivité. Un suivi environnemental sera effectué tout au long du projet pour assurer le respect des objectifs de nettoyage et éviter toute répercussion négative sur l'environnement avoisinant au moment des travaux d'excavation.

Citation

« L'assainissement du lit de Reay Creek témoigne de l'engagement de notre gouvernement à nettoyer les terrains contaminés et à protéger l'environnement. Ces travaux profitent à la santé des poissons qui y vivent et s'y nourrissent. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« La protection des poissons et de leur habitat est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau projet retirera environ 900 tonnes de sédiments contaminés des sections de Reay Creek situées sur les terrains de l'aéroport, soit l'équivalent du poids de quelque 550 voitures. Cela fera beaucoup pour rétablir la santé de Reay Creek et pour protéger les truites et les saumons sauvages du Pacifique qui utilisent ce cours d'eau dans leur parcours migratoire. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le projet d'assainissement de Reay Creek est financé dans le cadre du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF). Le PASCF, lequel est coordonné par Environnement et Changement climatique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada , offre des fonds pour évaluer et assainir les terrains contaminés du gouvernement.

Liens connexes

Attribution du contrat sur Achats et ventes

Plan d'action pour les sites contaminés

