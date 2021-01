Stan Shih, coproducteur, a présenté le troisième concert annuel du Nouvel An du One Song Orchestra aux amateurs de musique de Taïwan alors que l'île continue de mettre en œuvre des mesures rigoureuses de prévention des maladies dans le contexte de la pandémie

TAIPEI, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le concert « The Sounds of Taiwan » donné pour l'arrivée de l'année 2021 a fait salle comble à Taïwan et a été diffusé en direct dans le monde entier le 1er janvier. Il s'agit de la troisième édition du concert annuel présenté par le One Song Orchestra. Le concert a pu avoir lieu grâce à la mise en place de mesures de prévention rigoureuses sur l'île.

« Les concerts de la série Sounds of Taiwan représentent une excellente occasion d'améliorer les connaissances musicales de la population, a déclaré Stan Shih, coproducteur du concert et président de la StanShih Foundation. J'espère que cet événement annuel se perpétuera et qu'un jour, peut-être, il sera reconnu comme le pendant oriental du concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne. »

Le concert de cette année a mis en lumière une diversité de sonorités de Taïwan, y compris d'anciens succès, l'opéra taïwanais, la musique autochtone, de nouvelles pièces de compositeurs taïwanais et l'opéra de Pékin. Le concert était organisé conjointement par la StanShih Foundation et Formosa TV.

Le One Song Orchestra, qui a fait ses débuts en 2017, est dirigé par le compositeur primé Che-Yi Lee. L'orchestre est reconnu pour ses compositions écrites par des artistes taïwanais ou influencées par des éléments de la culture taïwanaise. Ses membres sont de jeunes artistes ayant une solide formation classique.

Concert complet : https://youtu.be/d3b0fpj49wQ

Extrait de cinq minutes : https://youtu.be/ZtSJC9VNQeI

En prévision des grands rassemblements du Nouvel An, les centres taïwanais de contrôle des maladies ont publié des politiques claires concernant la lutte contre la pandémie afin de garantir la santé de tous les participants. Les mesures usuelles ont été renforcées, y compris le port du masque obligatoire en tout temps, le processus de vérification de la température et la désinfection des mains avant l'entrée sur les lieux. Des mesures supplémentaires ont également été mises en place : aucun billet donnant droit à une place debout n'a été vendu, les organisateurs de l'événement ont conservé les coordonnées des participants, et bien plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1394110/2021_TAIWAN_NEW_YEAR_CONCERT_One_Song_Orchestra_1_3M.jpg