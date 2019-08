Le compte à rebours est lancé : 30 jours avant que Shanghai ne domine à nouveau le monde de la technologie à l'occasion de l'AI Conference 2019

SHANGHAI, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours de 30 jours avant l'ouverture de la seconde World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2019) a officiellement débuté lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center le 31 juillet. L'événement, qui a permis d'annoncer de nouveaux partenariats importants avec des géants mondiaux de la technologie tels qu'Amazon, IBM et Microsoft, a été suivi d'une cérémonie visant à accueillir les 800 et quelques étudiants bénévoles qui contribueront à donner vie aux thèmes de la conférence AI dans un mois seulement.

Les thèmes de la conférence WAIC 2019 se concentreront sur quatre domaines recouvrant les forums technologiques, les activités thématiques, la présentation d'applications d'intelligence artificielle et les expériences exceptionnelles, a déclaré le directeur de la Commission municipale de l'économie et de l'informatisation de Shanghai, Jincheng Wu. « Les scénarios d'application sont le principal champ de bataille pour l'IA. Shanghai, qui est l'une des premières villes à mettre à l'essai les dernières avancées des technologies liées à l'IA et leur impact social, a instauré des politiques visant à piloter le développement de ces technologies, dans le but d'explorer les nouvelles frontières de l'application de l'IA », a-t-il ajouté.

Cette année, 27 partenaires majeurs, dont Alibaba, Amazon, IBM, iFlytek, Microsoft et Tencent, se sont vu décerner des certificats en vue d'appliquer leurs innovations dans le domaine des puces IA, de la 5G, de la conduite intelligente, de la robotique, du matériel intelligent, des capteurs, des logiciels, mais surtout de l'intégration de l'IA dans des secteurs tels que l'éducation, la médecine et la gestion urbaine.

Un autre fait marquant de l'événement a été la cérémonie symbolique de « passation du drapeau », symbolisant le transfert de responsabilité aux jeunes bénévoles qui représenteront ce que la ville a de mieux à offrir dans le cadre de cet événement. Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et de transmettre des histoires au fil de cette conférence technologique emblématique, le gouvernement municipal de Shanghai a recruté 800 adolescents bénévoles provenant d'écoles locales. Les visiteurs verront ces contributeurs méconnus participer à divers événements et travailler en étroite collaboration avec les exposants chinois et internationaux.

La World Artificial Intelligence Conference, qui a fait ses débuts en septembre 2018, se tiendra du 29 au 31 août cette année dans deux lieux emblématiques le long du Bund – le centre d'exposition et palais des congrès de Shanghai, et le Xuhui Binjiang. Établissant le programme visant à transformer Shanghai en un centre d'innovation, le gouvernement apporte son soutien à la conférence à travers plusieurs initiatives et de nombreux projets de conférences et de participation du public.

Cet événement vise également à connecter diverses institutions du secteur technologique – d'universités prestigieuses à des instituts de recherche, en passant par des entreprises privées – en organisant deux sommets sur l'innovation scientifique et technologique et dix panels d'experts au cours de l'événement de trois jours. Des scientifiques de premier plan, des responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations internationales et des chefs d'entreprises seront invités à faire part de leurs idées sur un large éventail de sujets, notamment l'apprentissage automatique, l'intelligence inspirée par le cerveau et l'application de l'IA à l'ère de la 5G.

À propos de la World Artificial Intelligence Conference 2019

Sous le thème « connectivité intelligente, possibilités infinies », la World Artificial Intelligence Conference 2019 est une plateforme visant à permettre aux scientifiques de l'IA, aux dirigeants mondiaux et aux entrepreneurs de partager leurs idées sur les innovations et les applications de l'IA, réunissant les esprits les plus brillants sous un même toit pour leur permettre de dévoiler un meilleur futur alimenté par les technologies intelligentes. Elle vise à connecter les meilleurs éléments du monde universitaire et de l'industrie pour collaborer et offrir la possibilité à des innovateurs talentueux de transformer le monde, de rencontrer des investisseurs et de distribuer leurs idées à travers le monde.

