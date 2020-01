Le complexe JA The Resort de Dubaï obtient la reconnaissance mondiale pour son forfait tout-compris d'exception

DUBAÏ, ÉAU, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le plus grand complexe touristique de Dubaï, JA The Resort, vient d'obtenir une reconnaissance au niveau mondial pour son forfait tout-compris, qui permet aux clients de déguster une vaste sélection de plats et de boissons dans 25 restaurants et bars haut de gamme, tous situés dans 3 hôtels uniques sur 1 million de mètres carrés de terres pittoresques.

Outre leur vaste portefeuille de récompenses, les trois hôtels du complexe JA The Resort peuvent désormais ajouter à cette liste le titre d'« hôtel familial luxe tout-compris du Moyen-Orient » délivré par les prestigieux World Luxury Hotel Awards 2019. Ce complexe étant présenté comme l'endroit idéal pour profiter d'un séjour 5 étoiles en famille sans se soucier au quotidien de récupérer l'addition pour la gastronomie et les boissons, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont inclus et offerts dans 25 établissements, des buffets luxueux aux restaurants décontractés en bord de mer, en passant par les restaurants aux collaborations emblématiques avec de célèbres chefs étoilés Michelin. Les clients peuvent y déguster un grand choix de boissons de qualité de 11 h à minuit, y compris une sélection de bières, vins, spiritueux, cocktails, boissons non alcoolisées et autres boissons de leur minibar présent dans chaque chambre.

Comparé aux autres complexes de la région offrant des formules plus limitées, JA The Resort surpasse la concurrence avec une offre tout-compris à l'excellent rapport qualité-prix, complétée par des installations exceptionnelles, ayant reçu des commentaires remarquablement positifs de la part des clients. S'étendant sur 1 million de mètres carrés d'installations de loisirs et 800 mètres de plage privée, le complexe offre sept piscines avec quatre couloirs de nage, un parcours de golf standard à 9 trous (par 35) de championnat avec terrain d'entraînement, académie de golf, quatre courts de tennis, des courts de squash et de badminton, des écuries d'équitation, un parcours de mini-golf, un centre de sports nautiques avec ski nautique, planche à voile, bateaux-banane, catamarans, voiliers et port de plaisance privé proposant des activités de pêche, des voyages en bateau et des vols en hydravion. Il dispose également de 6 champs de tir, d' unspa de détente, d' unjardin bio, d'une crèche, d'un club pour enfants et d'un service de garderie.

Les clients peuvent choisir de profiter de la formule primée tout-compris dans le nouvel hôtel JA Lake View ; une propriété design offrant une vue panoramique sur le terrain de golf, 3 piscines, un bar Bibé de mixologie panoramique et 3 restaurants ; le restaurant indien Kinara by Vikas Khanna, le restaurant 81 présentant un vaste buffet et le Republik, un gastropub moderne. Ils peuvent également séjourner au JA Palm Tree Court, plus isolé ; dans les Beach Villa Suites aux immenses terrasses, ayant récemment reçu le prix Travellers Choice Award 2019 de TripAdvisor. Pour les familles qui aiment se retrouver au cœur de l'action, leur choix porte souvent sur le fameux JA Beach Hotel, qui dispose d'un accès direct à la plage et de chambres récemment rénovées, dotées d'un balcon de verre privé.

