Le colloque de Biocon Biologics 100 ans d'insuline - Réaliser les objectifs d'accès universel et d'équité en matière de soins reçoit un bon écho des principaux leaders d'opinion au Congrès 2019 de...

BANGALORE, Inde, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics, une entreprise mondiale spécialisée dans les médicaments biosimilaires et entièrement intégrée, a réuni les principaux leaders d'opinion, dont des médecins, des scientifiques, des professionnels de santé, des fonctionnaires, des décideurs et des membres de la FID, à son colloque 100 ans d'insuline – Réaliser les objectifs d'accès universel et d'équité en matière de soins, lors du Congrès 2019 de la FID à Busan (Corée du Sud). Le colloque s'inscrivait dans le prolongement de son Programme d'accès universel, visant à amener diverses parties prenantes à participer à sa mission, de faciliter l'accès aux insulines à travers l'action dix cents.

Le colloque a été ouvert par M. Satish Sivan, Chef de mission adjoint de l'ambassade de l'Inde en République de Corée, qui a salué les efforts entrepris par Biocon Biologics en vue de faciliter aux patients du monde entier un accès abordable aux insulines. « L'Inde a été appelée à juste titre la pharmacie du monde, car elle a fait ses preuves en fabriquant des produits pharmaceutiques de qualité à des prix abordables et en faisant des progrès dans le domaine des traitements biologiques. L'Inde a vu des sociétés comme Biocon devenir des leaders mondiaux en mettant au point des structures de traitement par biosimilaires, en particulier pour ce qui est du diabète et du cancer », a-t-il déclaré.

Parmi les intervenants du colloque, citons le Dr Andrew Boulton, professeur à l'Université de Manchester et Président de la FID, le Dr Radhakrisha Sothiratnam, médecin consultant au Columbia Asia Hospital de Seremban (Malaisie), le Dr Irl Hirsch, professeur de métabolisme, d'endocrinologie et de nutrition à l'Université de Washington (États-Unis), Renza Scibilia, superviseure du diabète de type 1 et de la Voix du grand public au sein de Diabetes Australia.

Le Dr Andrew Boulton, professeur à l'Université de Manchester et Président de la FID, a déclaré : « Le diabète est-il le cancer du 21e siècle ? À l'heure actuelle, le plus grand défi sanitaire n'est ni le paludisme ni le sida, mais le diabète. L'explosion de diabète en Asie provoque un tsunami sanitaire mondial allant croissant. On estime qu'entre 2000 et 2035 le diabète de type 2 augmentera de 150 % en Asie du Sud. L'absence d'accès équitable à de l'insuline abordable reste un obstacle majeur au succès du traitement et entraîne des complications de comorbidité et des décès prématurés. C'est également le cas dans les marchés développés, où les personnes ne disposant pas de filet de sécurité sanitaire ont du mal à payer un coûteux traitement à l'insuline. Pour alléger cet énorme fardeau économique que représente le diabète, les pouvoirs publics à travers le monde doivent veiller à mettre en place un système de couverture sanitaire universelle incluant l'insuline et le traitement du diabète. »

Christiane Hamacher, PDG de Biocon Biologics, a déclaré : « Notre colloque au Congrès de la FID a réuni les principaux leaders d'opinion de la planète pour trouver des solutions viables et à long terme permettant d'améliorer l'accès à l'insuline, à un prix abordable. Les échanges ont fait ressortir que le diabète est un défi universel pour les patients non seulement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, mais également dans les marchés développés comme les États-Unis, où les patients ne disposant pas de filet de sécurité sanitaire sont obligés de rationner les insulines en raison de leur coût élevé. Nous estimons que Biocon Biologics et d'autres partie prenantes, notamment les fournisseurs d'insulines œuvrant dans un même esprit, peuvent assurer aux patients du monde entier un accès équitable aux insulines. »

