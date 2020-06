Le climatiseur Hisense obtient la première certification mondiale pour air neuf de la JQA

TSINGTAO, Chine, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- L'Organisation d'assurance qualité du Japon (JQA), organisation de certification agréée par l'État au Japon, a récemment conclu à la suite d'une série de tests professionnels portant sur le « volume d'air » et le « taux de réduction de CO2 » que les climatiseurs Fresh Master de Hisense répondent entièrement aux normes industrielles pour le marché japonais. Hisense, qui est la marque au premier plan de l'électroménager chinois, devient ainsi la première marque de climatiseurs dans le monde à bénéficier de la certification de la JAQ pour air neuf.

Les résultats d'essais de la JAQ montrent que le climatiseur à deux blocs de type console Hisense X8 et à deux blocs de type mural Hisense X8 peuvent répondre aux exigences rigoureuses des normes industrielles pour le marché japonais par rapport à deux critères essentiels, le « volume d'air » et le « taux de réduction de CO2 ». Le climatiseur Fresh Master de Hisense est également le premier produit dans le monde qui obtienne la certification de la JAQ pour air neuf.

Le climatiseur de type console à deux blocs Fresh Master X8 de Hisense associe de façon créative la climatisation, l'air neuf et la purification dans un seul produit. Le volume d'air neuf peut atteindre 150 m³/h. Le système peut de façon efficace réduire à l'intérieur la concentration en dioxyde de carbone et augmenter en 3 minutes la teneur en oxygène. Son efficacité permet également l'élimination du virus de la grippe H1N1 et du virus HFMD EV71. Depuis la flambée épidémique de la COVID-19 en 2020, un nombre croissant d'usagers réalisent l'importance de l'hygiène concernant l'air intérieur et le climatiseur Fresh Master est progressivement devenu le premier choix pour les acheteurs.

Le marché japonais est bien connu pour sa très grande rigueur en ce qui concerne les normes pour climatisation. En 2003, le Japon a incorporé les systèmes de ventilation d'air neuf dans sa Loi sur les normes de construction exigeant l'installation d'un « système de ventilation 24 heures sur 24 ». Les climatiseurs Hisense sont en mesure de réussir l'épreuve des tests pour un marché japonais disposant d'une technologie avancée et de normes sévères, ceci ne laissant aucun doute sur la puissance technique des climatiseurs Fresh Master de Hisense.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1197361/JQA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1197360/Hisense.jpg