Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal annonce l'emplacement de trois futurs sites de vaccination contre la COVID-19 sur son territoire

POINTE-CLAIRE, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal annonce l'emplacement de ses trois premiers sites de vaccination populationnelle; l'aréna Bob-Birnie à Pointe-Claire, le centre sportif Dollard-St-Laurent à Lasalle et le centre communautaire Gerry-Robertson à Pierrefonds-Roxboro. D'autres sites communautaires de proximité seront annoncés sous peu.

En étroite collaboration avec les services municipaux, les équipes sont déjà mobilisées pour la transformation des lieux. Ouverts 7 jours sur 7 dès le coup d'envoi de la vaccination dans la population, ces trois sites pourront accueillir quelques milliers de personnes par jour. Toute personne qui le désire pourra se faire vacciner gratuitement lorsque son tour viendra.

Priorisation des groupes

Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complication de la COVID-19.

Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers.

Le reste de la population adulte.

Citation de Mme Lynne McVey, PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

« Le lancement de la campagne de vaccination dans la population sera une bouffée d'air frais énergisante. J'invite chaque personne à prendre rendez-vous pour recevoir son vaccin lorsque son tour viendra. Je souligne la mobilisation des partenaires, municipaux et communautaires, pour faire de cette opération un succès. Nous sommes tous ensemble, dans la même équipe contre ce virus. »

La vaccination se fera sur rendez-vous (prise de rendez-vous en ligne et numéro de téléphone disponible). La vaccination est le premier pas vers un retour à une certaine normalité, mais ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. Continuons à suivre les recommandations de la santé publique pour se protéger et protéger nos proches.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

