Le chef de la commission d'éthique de l'AIBA déclare que les élections seront équitables et démocratiques

LAUSANNE, Suisse, 27 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'élection du président de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) sera équitable et démocratique, selon le chef de la commission d'éthique de l'AIBA, Bernhard Welten. En sa qualité de nouveau président depuis deux mois, il devrait contribuer à la mise en œuvre de réformes clés pour aider à réhabiliter l'AIBA, qui représente la boxe amateur dans le monde entier, après sa suspension par le Comité international olympique (CIO) l'année dernière.

Sept candidats venant de quatre continents se présentent à l'élection. C'est la première fois que l'AIBA voit plus de deux candidats à la présidence. L'élection aura lieu lors du congrès de l'AIBA les 12 et 13 décembre.

Welten a pris note de la déclaration du CIO du 25 novembre selon laquelle sa recommandation de mettre en priorité les réformes de l'AIBA et leur mise en œuvre « n'a pas été respectée à ce jour ».

« Malgré la pandémie qui se poursuit, l'AIBA a considéré la mise en œuvre des reformes comme une importante mission. Nos commissions d'éthique et disciplinaire ont toutes deux été renforcées pour superviser la gouvernance et assurer la transparence », a déclaré Welten, qui est également arbitre suisse au Tribunal arbitral du sport (TAS).

L'AIBA a tenu l'élection de la commission des athlètes avec succès et prolonge son contrat avec l'International Testing Agency pour assurer le maintien de sa conformité à l'Agence mondiale antidopage (AMA).

La Commission de réforme de l'AIBA a également proposé des changements pour actualiser la Constitution. Ils seront votés lors du Congrès de l'AIBA.

Dans sa déclaration du 25 novembre, le CIO a également souligné la question des « préoccupations qui ont été soulevées à l'encontre de certains des candidats à la présidence de l'AIBA ».

Welten a appelé le CIO à faire part officiellement de ses préoccupations au comité électoral de l'AIBA, afin d'examiner ces allégations et de prendre les mesures et décisions nécessaires.

Suite au signalement de courriels de masse contenant des rumeurs et des allégations relayés par les directeurs de campagne de certains candidats, Welten a appelé l'ensemble des candidats à respecter les règlements de l'AIBA et les normes de la démocratie. Il a exhorté les candidats à mener une campagne équitable et respectueuse.

« Nous attendons de la transparence dans la compétition entre les candidats. Le comité électoral de l'AIBA veillera à ce que l'élection présidentielle soit équitable et démocratique, chacune de nos fédérations nationales élira le meilleur candidat », a déclaré Welten.