Le CES 2021 passe à une expérience entièrement numérique

ARLINGTON, Virginie, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé aujourd'hui que le CES® 2021 (6 au 9 janvier 2021) sera une expérience entièrement numérique mettant en relation les exposants, les clients, les leaders d'opinion et les médias du monde entier. Ce nouveau format permettra aux participants d'entendre des innovateurs technologiques, de voir des technologies de pointe et les derniers lancements de produits et d'engager la discussion avec des marques mondiales et des jeunes pousses d'entreprise du monde entier.

« Face à la pandémie et aux préoccupations sanitaires mondiales croissantes concernant la propagation de la COVID-19, il n'est tout simplement pas possible de réunir en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour qu'elles se rencontrent et fassent des affaires en personne », a déclaré Gary Shapiro, président-directeur général de la CTA. « La technologie nous aide tous à travailler, à apprendre et à nous connecter pendant la pandémie et cette innovation nous aidera également à repenser le CES 2021 et à rassembler la communauté technologique de manière pertinente. En passant à une plateforme entièrement numérique pour 2021, nous pouvons offrir une expérience unique qui aide nos exposants à se connecter avec les publics existants et nouveaux. »

Le CES 2021 sera une nouvelle expérience immersive où les participants seront aux premières loges pour découvrir et voir les dernières technologies. Cette expérience hautement personnalisée amènera un événement mondial dans le confort et la sécurité de votre maison ou de votre bureau.

Depuis plus de 50 ans, le CES est la scène mondiale de l'innovation. L'objectif de la CTA pour le CES 2021 est de fournir une plateforme attrayante aux entreprises, grandes et petites, pour lancer des produits, créer des marques et former des partenariats, tout en accordant la priorité à la santé et à la sécurité. Les membres de la communauté technologique se développent en se réunissant, en partageant des idées et en lançant des produits qui façonneront notre avenir.

Inscrivez la première semaine de janvier dans votre agenda et soyez à l'affût d'autres nouvelles intéressantes sur le CES 2021. Nous prévoyons de retourner à Las Vegas pour le CES 2022 en combinant les meilleurs éléments d'un spectacle physique et numérique.

Merci pour votre soutien continu. Prenez soin de votre santé et de votre sécurité.

À propos du CES :

Le CES® est l'événement technologique le plus influent au monde et le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires et que les innovateurs les plus pointus entrent en scène. Propriété de la Consumer Technology Association (CTA)® et produit par celle-ci, le CES présente tous les aspects du secteur technologique. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association :

La CTA®, qui est la plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, est le domaine de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des jeunes pousses d'entreprise aux marques mondiales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

