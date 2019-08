Le CDEC 2019 (China Digital Entertainment Congress) débute à Shanghai

À l'événement, le Dr Robert Hong Xiao, chef de la direction de Perfect World, aborde le nouveau développement de l'industrie créative et culturelle numérique

SHANGHAI, 6 août 2019 /CNW/ - Le CDEC 2019 (China Digital Entertainment Congress) s'est ouvert à Shanghai le 1er août sous le thème « Challenges, Opportunities and Dreams » (défis, occasions et rêves).

Étant l'un des événements les plus professionnels du secteur du divertissement numérique chinois qui fait autorité en la matière et jouit d'une influence internationale, le CDEC a attiré un certain nombre de sociétés chinoises bien connues de ce secteur, dont Tencent, NetEase, Perfect World, Giant Interactive Group et Shengqu Games. C'est l'occasion pour les entreprises de se donner la main afin d'amorcer la transformation de l'industrie créative et culturelle vers la nouvelle ère numérique, et de présenter à la communauté du divertissement numérique de la planète des occasions opportunes découlant du développement d'un écosystème chinois en la matière.

« L'industrie créative et culturelle numérique excelle lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience exceptionnelle et davantage de valeur aux utilisateurs en établissant avec eux un lien émotionnel. Les sociétés numériques de ce secteur peuvent tirer parti de cet avantage unique pour permettre la transformation des domaines traditionnels liés à la culture et au divertissement et pour explorer et créer un nouvel essor avec les joueurs classiques », a soutenu le Dr Robert Hong Xiao, chef de la direction de Perfect World, lors de l'allocution qu'il a prononcée au cours de la conférence.

« De plus, l'implantation des technologies de 5G devrait transformer fondamentalement le secteur des sports électroniques, procurant une nouvelle expérience de jeu enlevante aux utilisateurs en redéfinissant les formes antérieures de divertissement tant sur le plan de la production que sur celui de la consommation. Les technologies de 5G sont en voie d'accélérer la création de sports électroniques tout en proposant de nouvelles approches aux sports traditionnels. »

L'industrie créative et culturelle numérique, qui est l'une des plus dynamiques au sein de l'économie nationale de la Chine, n'a pas que modifié la manière dont le contenu culturel est produit, diffusé et consommé, mais a aussi dynamisé et rajeuni le volet traditionnel de ce secteur.

En citant comme exemple le secteur émergent des sports électroniques au sein de l'industrie, celui-ci, en collaborant avec ses homologues du domaine plus vaste du contenu de divertissement, a établi un certain nombre de nouvelles formes de divertissement, dont des émissions de variétés, des événements en direct, des films et de la musique rattachés aux sports électroniques, offrant ainsi aux consommateurs une gamme sans précédent de nouvelles expériences. En dynamisant les autres secteurs traditionnels de la culture et du divertissement, les sports électroniques sont aussi susceptibles de créer de nouveaux modèles d'affaires, notamment le tourisme, la finance, le commerce électronique et la formation axés sur ces sports.

Ils deviennent graduellement une plate-forme pour l'entrepreneuriat et l'innovation de grande envergure tout en offrant de nouvelles possibilités aux gouvernements de nombreuses villes chinoises. L'avenir de l'industrie, dans son sens large, tout comme celui des sports électroniques, est prometteur en raison de leurs caractéristiques et de leurs avantages uniques. Les joueurs de l'industrie ont désormais la mission commune d'évaluer comment exploiter la valeur potentielle du secteur par l'entremise de l'innovation.

À titre de conférence de haut niveau faisant autorité en la matière et qui se tient en même temps que la ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo and Conference), le CDEC en est à sa 16e édition consécutive depuis son lancement en 2003. Le CDEC est et demeure extrêmement prisé par les responsables gouvernementaux, dont un grand nombre y participe en personne. C'est aussi un événement à ne pas manquer pour de nombreux cadres supérieurs de sociétés de divertissement numérique de renommée internationale qui s'assurent d'être sur place chaque année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956959/CDEC.jpg

SOURCE Perfect World Co., Ltd.