Le Casino de Charlevoix offre le plus gros lot de son histoire

LA MALBAIE, QC, le 26 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Casino de Charlevoix a offert le plus gros lot de son histoire hier soir alors qu'un cinquantenaire de la région du Saguenay-Lac-St-Jean - en visite dans la région avec sa famille - a eu la main chanceuse : avec une mise de 2,25$ à une machine à sous Powerbucks, il a remporté la jolie somme de 1 196 769$.

L'homme récemment retraité, qui a souhaité garder l'anonymat, est resté bien calme malgré les émotions. Il a été accueilli au salon privé par l'équipe du Casino afin de célébrer son gain historique.

« Ce fut un beau moment avec le gagnant et des membres de sa famille, raconte Alain Gobeil, chef des opérations au Casino. Il était très heureux et compte bien profiter de son gain. Pour l'instant, il n'avait pas de projet en tête et souhaitait laisser retomber un peu la poussière. »

« Je tiens à souligner la gentillesse et le professionalisme de l'équipe du Casino qui m'a accueilli ce soir », a mentionné à plusieurs reprises l'heureux gagnant, qui visite le Casino de Charlevoix 2 ou 3 fois par année.

Powerbucks™

Déjà présent et apprécié dans d'autres provinces canadiennes, Powerbucks™, qui offre un lot progressif débutant à 1 000 000 $ et un gros lot fixe de 1 000 000 $, est arrivé sur lotoquebec.com ainsi que dans les casinos du Québec en 2017.

Powerbucks™ est innovant puisqu'il permet de lier le jeu en ligne avec des appareils en établissement, en plus d'être connecté avec la Colombie-Britannique et le Manitoba .

. Cette association permet de faire grimper rapidement le lot progressif en raison du nombre élevé de joueurs qui y contribuent, tant en ligne que dans les établissements des trois provinces. La mise minimale est de seulement 0,50 $.

Depuis 2016, les machines à sous des casinos du Québec et de Loto-quebec.com ont remis une quinzaine de lots de 1 000 000 $ et plus et de rentes à vie.

SOURCE Loto-Québec