Le Canada suspend les vols en provenance du Royaume-Uni pendant 72 heures

OTTAWA, ON, le 20 déc. 2020 /CNW/ - La lutte du Canada contre la pandémie de la COVID-19 est guidée par les données scientifiques et les recherches les plus récentes. Le gouvernement du Canada surveille de près le variant génétique du virus causant la COVID-19 qui a été détecté au Royaume-Uni. Il collabore également avec ses partenaires internationaux, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, pour mieux comprendre ce variant et ses répercussions.

Plus tôt aujourd'hui, le premier ministre a réuni le Groupe d'intervention en cas d'incident pour discuter du nouveau variant de la COVID-19 détecté au Royaume-Uni. La ministre de la Santé, Patty Hajdu, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, le ministre des Transports, Marc Garneau, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, ont pris part à la rencontre.

Il fallait s'attendre à voir se manifester un variant génétique d'un virus comme celui qui cause la COVID-19. En effet, ce phénomène avait déjà été observé dans certaines régions du globe cette année. Même si les données préliminaires suggèrent que le variant décelé au Royaume-Uni pourrait être plus infectieux, rien ne prouve jusqu'ici que les mutations influencent la gravité des symptômes, la réaction immunitaire ou l'efficacité des vaccins.

À l'heure actuelle, il y a cependant peu de données probantes, et de plus amples recherches devront être effectuées au Canada et ailleurs dans le monde. Compte tenu du nombre élevé de cas recensés d'un variant du virus de la COVID-19 dans certaines régions du Royaume-Uni, nous avons pris la décision de suspendre l'entrée au Canada de tous les vols de passagers commerciaux et privés en provenance du Royaume-Uni, et ce, pendant 72 heures à compter de minuit ce soir.

Le Canada a mis en place des restrictions de voyage et des mesures frontalières robustes depuis le mois de mars 2020, notamment des mesures de quarantaine obligatoire qui obligent les voyageurs à se placer en quarantaine ou en isolement pendant 14 jours dès leur arrivée au Canada. Ces mesures restent en place.

De plus, les passagers qui sont arrivés au Canada aujourd'hui en provenance du Royaume-Uni doivent désormais faire l'objet d'une vérification secondaire et de mesures accrues, notamment une vérification approfondie de leur plan de quarantaine. Les passagers qui sont arrivés récemment du Royaume-Uni recevront également de nouvelles consignes de la part du gouvernement du Canada.

Citations

« Notre gouvernement continuera de faire tout ce qu'il faut pour protéger la santé des Canadiens. Ces mesures additionnelles donneront le temps aux autorités de santé publique de recueillir plus de données et d'aider à réduire la propagation du virus qui cause la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Il est essentiel pour la santé et la sécurité de tous les Canadiens que nous continuions à adapter rapidement nos mesures frontalières pour répondre à l'évolution de la situation de la COVID-19. Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada restent vigilants et sont prêts à mettre en œuvre ces mesures frontalières renforcées pour protéger les Canadiens. »

L'hon. Bill Blair, ministre de la Santé publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est résolu à préserver la sécurité et la sûreté des Canadiens et du réseau de transport. L'avis que nous avons publié aujourd'hui, qui interdit temporairement les vols du Royaume-Uni à destination du Canada, réduira les risques pour la santé publique des Canadiens. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Faits saillants

Bien qu'aucun cas lié à cette nouvelle souche n'ait été recensé au Canada, les efforts se poursuivent pour déterminer si ce variant est présent ou s'il a déjà été observé au Canada. Le milieu médical, de la santé publique et de la recherche à l'échelle canadienne et mondiale analyse activement les mutations afin de mieux comprendre ses répercussions potentielles pour ce qui est de la transmission, de la manifestation clinique et de la mise au point des vaccins.

Le gouvernement du Canada a versé 40 millions de dollars à l'appui de la création du Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO) pour mieux comprendre les variations génétiques du virus au fil de son évolution.

Il est recommandé aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada et les croisières jusqu'à nouvel ordre. L'avertissement officiel général, l'avertissement concernant les navires de croisière et les conseils de santé aux voyageurs pendant la pandémie de COVID-19 sont toujours en vigueur.

Liens connexes

Information sur les voyages

ArriveCan

RCanGéCO

SOURCE Santé Canada