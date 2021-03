Le Canada investit dans les énergies renouvelables en soutenant l'exploration géothermique au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 4 mars 2021 /CNW/ - Le Canada est particulièrement bien pourvu en ressources énergétiques propres. Exploiter ce potentiel pour alimenter nos maisons, nos entreprises et nos collectivités est l'une des meilleures façons de lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie propre qui dynamiseront les économies locales et réduiront la pollution.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de deux millions de dollars pour aider le gouvernement du Yukon à évaluer le potentiel de la géothermie comme source d'énergie renouvelable pouvant alimenter à long terme des localités actuellement dépendantes du diesel.

Les Premières Nations de Kluane et de Liard et le Conseil de Teslin Tlingit participeront à la planification et à la réalisation d'activités du projet en vue d'encourager des investissements dans la mise en valeur de l'énergie géothermique au Canada, en appui à notre objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Sous l'égide de la Commission géologique du Yukon, cette évaluation régionale :

aidera à financer au moins deux forages de gradient géothermique le long de la faille de Denali près de Burwash Landing , un village de la Première Nation de Kluane, où les premiers résultats font état d'un fort potentiel géothermique;

, un village de la Première Nation de Kluane, où les premiers résultats font état d'un fort potentiel géothermique; soutiendra des travaux d'exploration le long de deux autres failles (celles de Tintina et de Teslin ) pour repérer des sites propices à la réalisation de futurs forages de gradient géothermique.

L'énergie géothermique provient de la chaleur emmagasinée sous la surface de la Terre. Lorsqu'elle est exploitée au moyen de technologies et d'équipements propres, elle peut remplacer des énergies qui émettent davantage de gaz à effet de serre, par exemple le diesel.

Les fonds proviennent du Programme des énergies renouvelables émergentes de Ressources naturelles Canada, qui dispose de 200 millions de dollars pour diversifier le portefeuille d'énergies renouvelables rentables dont peuvent se prévaloir les provinces et territoires pour réduire les émissions de leurs secteurs de l'électricité. Ils font aussi partie du plan d'infrastructure de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada, qui cible les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Comme le souligne son plan climatique renforcé Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada juge hautement prioritaire de faire de notre pays un chef de file de l'énergie propre. Il continuera de promouvoir des projets d'énergies renouvelables qui élargissent l'offre d'énergie non émettrice d'un bout à l'autre du pays.

Citations



« L'exploration géothermique aidera les collectivités nordiques et éloignées à consommer moins de diesel et à utiliser davantage cette nouvelle technologie d'énergie propre qu'est la géothermie. Nous collaborons avec le Yukon et les Premières Nations pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »



Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« Ce projet améliorera notre connaissance des ressources géothermiques au Yukon et au Canada en général. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et territoires pour mettre en valeur ces ressources qui nous aideront à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Larry Bagnell

Député du Yukon

« Le gouvernement du Yukon est ravi de travailler avec la Première Nation de Kluane, la Première Nation de Liard et le Conseil de Teslin Tlingit à la mise en œuvre de ces importants travaux. Ce projet d'énergie géothermique permet de réaliser l'une des mesures prévues dans Notre avenir propre : la stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l'énergie et l'économie verte. Nous avons à cœur de soutenir la mise en valeur de l'énergie renouvelable, et nous remercions le Canada pour son investissement dans le projet. »

Ranj Pillai

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

Lien pertinent

Programme des énergies renouvelables émergentes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada