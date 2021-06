Le Canada investit dans l'efficacité énergétique à l'usine de Truro

TRURO, NS, le 16 juin 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les entreprises à économiser de l'argent, à améliorer leur compétitivité et à contribuer à l'assainissement de l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans un avenir énergétique propre afin d'offrir une planète plus saine aux générations futures.

La députée de Cumberland-Colchester, Lenore Zann, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 18 500 $ dans l'installation d'un système d'information de gestion de l'énergie (SIGE) à l'usine d'Intertape Polymer Group Inc. (IPG) située à Truro, en Nouvelle-Écosse. Le système permettra de diminuer les frais d'énergie et d'améliorer l'efficacité énergétique.

L'entreprise IPG, qui est spécialisée dans les produits et les solutions d'emballage et qui fournit des détaillants et des manufacturiers d'un bout à l'autre de la planète, a contribué à hauteur égale au projet, portant l'enveloppe totale à 37 000 $.

IPG est un chef de file reconnu dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de rubans sensibles à la pression et activés par l'eau qui sont faits à base de papier et de pellicule, de films rétractables et étirables, d'emballage de protection, de produits tissés et non-tissés et d'appareils d'emballage destinés à un usage industriel et commercial.

L'entreprise IPG, dont le siège social est situé à Montréal (Québec) et à Sarasota (Floride), compte environ 3 700 employés répartis dans 31 emplacements, dont 21 usines de fabrication en Amérique du Nord, 4 en Asie et 1 en Europe.

Les fonds fédéraux proviennent du programme d'efficacité énergétique pour l'industrie, qui offre de l'aide financière pour la réalisation de projets de gestion de l'énergie dans des installations industrielles au Canada.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir fondé sur des énergies peu émettrices pour notre pays. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel canadien est au cœur des efforts que déploie le Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations



« C'est en grande partie grâce aux gains d'efficacité énergétique, notre "carburant secret", que nous parviendrons à dépasser nos objectifs climatiques. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous contribuons à réduire les émissions et aiderons les entreprises à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada investit dans des systèmes de gestion de l'énergie pour aider le secteur industriel à créer un avenir énergétique sobre en carbone. L'entreprise Intertape Polymer Group à Truro a toujours été tournée vers l'avenir et c'est un employeur important en milieu rural en Nouvelle-Écosse. Ce projet nous rapproche de notre objectif de carboneutralité. »

Lenore Zann

Députée de Cumberland-Colchester



« L'entreprise IPG est heureuse de faire équipe avec le gouvernement fédéral dans le cadre de ce projet d'infrastructure pour améliorer son efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone de ses produits. »

Silvano Iaboni, vice-président principal, Division des produits enduits d'ingénierie

Intertape Polymer Group Inc.

Liens pertinents

