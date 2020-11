Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures vertes pour soutenir les résidents de Rainy River

RAINY RIVER, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagné de l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Deborah Julie Ewald, mairesse de Rainy River, ont annoncé du financement pour des améliorations à des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées.

Grâce à ces travaux, les résidents de Rainy River bénéficieront d'une amélioration de la distribution d'eau et de la protection contre les incendies ainsi que d'un service de traitement des eaux usées plus fiable. Le gouvernement du Canada investit 1 135 000 $ pour soutenir ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada, le gouvernement de l'Ontario alloue 945 739 $ au projet, et la contribution de la Ville de Rainy River s'élève à 756 761 $.

Le projet consiste à remplacer 760 mètres de conduites de distribution d'eau et 570 mètres de conduites de collecte des eaux usées sur la rue Second et l'avenue Broadway. Les travaux comprendront également l'installation de trois nouvelles bouches d'incendie ainsi que de nouveaux raccordements d'égouts sanitaires et de trous d'homme.

Tous les ordres de gouvernement continuent d'unir leurs efforts pour la population de l'Ontario afin de veiller à la sécurité et à la résilience des collectivités durant la pandémie de COVID-19.

« Il est crucial d'investir dans les infrastructures publiques essentielles pour bâtir des collectivités résilientes. L'amélioration des réseaux d'aqueduc et des réseaux de traitement des eaux usées de Rainy River permettra aux résidents de bénéficier d'une meilleure protection contre les incendies et de services fiables en matière d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de financer des projets d'infrastructures publiques essentielles qui soutiennent nos collectivités et les résidents de Rainy River, qui travaillent fort. Les conduites d'approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées sont essentielles au fonctionnement interne de nos municipalités. Grâce à cet investissement, la Ville de Rainy River pourra améliorer ses systèmes d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de protection contre les incendies afin de mieux servir ses résidents et les entreprises. »

L'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom des résidents de Rainy River, je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour leur financement continu de projets d'infrastructures essentielles dans notre collectivité. La réalisation de ces projets contribue au développement économique, à l'amélioration du tourisme et, surtout, à la santé et à la sécurité de nos citoyens. »

Deborah Julie Ewald, mairesse de Rainy River

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du PIIC pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du PIIC pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . Dans le cadre du premier appel de demandes lancé au titre du volet Infrastructures vertes, l' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars. Les futurs appels de demandes de financement dans le cadre du volet Infrastructures vertes pourraient miser sur les nouvelles priorités concernant l'eau, les eaux usées et les eaux pluviales, l'atténuation des catastrophes et/ou les changements climatiques.

investit plus de 40 millions de dollars et le plus de 100 millions de dollars. Les futurs appels de demandes de financement dans le cadre du volet Infrastructures vertes pourraient miser sur les nouvelles priorités concernant l'eau, les eaux usées et les eaux pluviales, l'atténuation des catastrophes et/ou les changements climatiques. Un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), de plus de 33 milliards de dollars, pour soutenir les Canadiens et les collectivités durant la pandémie de COVID-19, afin d'aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

