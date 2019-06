Le Canada et le Royaume-Uni annoncent les finalistes du défi Branchés sur l'avenir

LONDRES, le 20 juin 2019 /CNW/ - Comme nos réseaux électriques reçoivent des demandes croissantes et s'alimentent à de nouvelles sources d'énergie, nous devons transformer notre façon de produire et d'utiliser l'énergie, notamment en modernisant nos réseaux traditionnels pour les rendre plus résilients, polyvalents et numériques. Le Canada est déterminé à soutenir des technologies d'énergie propre qui favorisent l'intégration d'énergies renouvelables plus propres dans un réseau électrique plus moderne.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, et le ministre du Commerce, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle du Royaume-Uni, l'honorable Chris Skidmore, ont annoncé aujourd'hui les sept équipes finalistes du défi canado-britannique Branchés sur l'avenir. Jusqu'à 9 millions de dollars (6 millions de livres) pourraient être répartis dans chaque pays entre les finalistes. Chaque équipe finaliste, composée de partenaires canadiens et britanniques, pourrait recevoir jusqu'à 3 millions de dollars (1,8 million de livres) pour commencer la réalisation de son projet de systèmes énergétiques intelligents.

En mars 2021, un grand prix de 1 million de dollars sera remis à l'équipe qui aura présenté la meilleure solution.

Les équipes finalistes qui développent actuellement des projets au Canada sont les suivantes :

London Hydro en collaboration avec Electron, ENMAX, l'Université Western, Navigant, Gowlings WLG

Lakeland Holding Inc. en collaboration avec Opus One Solutions, Kiwi Power, ATCO, l'Université Ryerson, le Georgian College et le CHEC Group

Equilibrium Engineering en collaboration avec StorTera, l'Université Dalhousie et la Berwick Municipal Electric Commission

Les équipes finalistes qui développent actuellement des projets au Royaume-Uni sont les suivantes :

Scottish and Southern Electricity Networks en collaboration avec Opus One Solutions, Hydro Ottawa, Open Grid Systems, l'Université de Cambridge et l'Energy Policy Research Group

et l'Energy Policy Research Group UNIT9 Ltd. en collaboration avec Simptek Canada Inc., Electronic Products and Technology, Avison Young , UCL Energy Institute, Carbon Smart et l'Université de Sheffield

, UCL Energy Institute, Carbon Smart et l'Université de Qbots Energy en collaboration avec ICONIC Electric and Controls, Lanner Electronics, Energy Systems

Catapult, Bruntwood Ltd., l'Université métropolitaine de Manchester , Hildebrand et Penso Power

Catapult, Bruntwood Ltd., l'Université métropolitaine de , Hildebrand et Penso Power Scene Connect Ltd. en collaboration avec Enbala, Locogen Limited et Mentone Energy Consulting Limited

Les équipes finalistes ont été annoncées le 20 juin 2019 à Londres, à l'occasion de l'exposition d'été Rushlight, l'un des événements de la série Rushlight qui font la promotion du développement et du déploiement de technologies propres et rassemblent d'importants intervenants (p. ex. concepteurs de solutions, investisseurs et représentants gouvernementaux) du Royaume-Uni et de partout ailleurs dans le monde.

Lancé en octobre 2018, le défi Branchés sur l'avenir a mis les innovateurs canadiens et britanniques au défi d'unir leurs forces pour accélérer le développement de technologies innovantes qui mettent à profit des ressources énergétiques différentes pour créer des réseaux électriques modernes. Les projets des sept équipes finalistes ont été sélectionnés parmi 44 propositions de projets dans le cadre d'un processus des plus compétitif. Chaque équipe a présenté sa solution devant un jury d'experts représentant des exploitants de réseaux, des sociétés, des investisseurs et des instances gouvernementales lors de deux activités de présentation tenues à Glasgow en mai 2019 et à Ottawa au début de juin 2019.

Le défi Branchés sur l'avenir est l'un des six défis sur les technologies propres de l'Initiative Impact Canada. Ces défis ont été conçus dans le but d'inciter des esprits innovateurs à proposer des solutions originales, axées sur les technologies propres, à certains des plus grands enjeux de notre pays. Ressources naturelles Canada investira donc 75 millions de dollars sur quatre ans dans les défis Femmes en tech propres, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Visez haut!, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et le futur défi sur l'innovation liée aux batteries.

Citations

« Le Canada et le Royaume-Uni investissent dans de meilleurs réseaux d'électricité. Ces initiatives serviront à construire des réseaux plus propres, plus sûrs et mieux connectés qui créeront des emplois bien rémunérés pour les Canadiens dans la classe moyenne. Je tiens à féliciter les finalistes du défi, qui contribuent à stimuler l'économie et à bâtir pour nous tous un avenir fondé sur l'énergie propre. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les innovations, comme les véhicules électriques, les appareils intelligents et les batteries, changent notre façon de voir notre réseau énergétique. Le Royaume-Uni et le Canada accélèrent notre marche vers un avenir énergétique propre en développant des technologies de portée mondiale qui rendront le réseau électrique plus intelligent et plus rapide. Ces quatre projets contribueront à révolutionner notre façon d'accéder à une énergie propre, adaptable et fiable en canalisant les avantages de la croissance propre dans le cadre de notre stratégie industrielle. »

Chris Skidmore

Ministre du Commerce, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle du Royaume-Uni

Lien connexe

Department for Business, Energy & Industrial Strategy

Finalistes Défi Branchés sur l'avenir

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)





SOURCE Ressources naturelles Canada