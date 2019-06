Le Canada et le Kawartha Land Trust agrandissent la réserve faunique de Cation

KAWARTHA LAKES, ON, le 23 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens aiment la nature et en dépendent. La nature est la source de l'air que nous respirons, de la nourriture que nous mangeons et de l'eau que nous buvons. La protection de la nature peut également fournir plus de 30 % de nos solutions climatiques mondiales. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a doublé sa superficie de nature protégée dans les terres et océans du pays.

Le 22 juin 2019, la ministre du Développement international et ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et la députée de Peterborough-Kawartha, Maryam Monsef, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, que le gouvernement du Canada a investi 215 000 dollars pour protéger la réserve faunique de Cation en partenariat avec le Kawartha Land Trust. Cela représente 270 hectares supplémentaires de nature protégée au Canada.

Le financement de ce projet provient du plus important investissement dans la nature de l'histoire du Canada, à savoir 1,3 milliard de dollars de Patrimoine naturel du Canada. Les organismes partenaires versent des contributions de contrepartie pour chaque projet, comme la réserve faunique de Cation. Cette collaboration démontre que nous pouvons faire de grandes choses lorsque nous travaillons ensemble dans le but d'atteindre un objectif commun en matière de conservation.

Ces efforts sont juste une partie d'un vaste éventail de travaux de conservation qui sont réalisés dans tout le pays et qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs de conservation de 2020, à progresser vers la réconciliation avec les peuples autochtones, à protéger et à rétablir les espèces en péril ainsi qu'à renforcer la biodiversité au bénéfice de tous.

Nous tenons à remercier le Kawartha Land Trust pour tous les efforts que son personnel consacre à la protection de notre nature. Le gouvernement du Canada se réjouit à l'idée de travailler ensemble pour assurer un bel avenir à nos enfants et à nos petits-enfants.

Citations

« Le Canada contient parmi les plus grandes étendues d'espaces naturels au monde. Nous devons travailler ensemble à la protection de la nature et à la lutte contre les changements climatiques. En établissant et en appuyant des partenariats de conservation avec d'autres ordres de gouvernement et des organismes environnementaux par l'entremise du Fonds de la nature du Canada, nous pouvons faire des progrès importants qui aideront à protéger notre environnement et à faire croître notre économie. Le Kawartha Land Trust apporte une contribution importante à la protection des terres et de la biodiversité au Canada. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le financement dans le cadre de ce projet a été accordé par l'intermédiaire du Fonds de la nature du Canada , un d'investissement de 500 millions de dollars visant à soutenir les efforts de partenaires dont l'engagement est essentiel pour parvenir au succès en matière de conservation de la nature.

, un d'investissement de 500 millions de dollars visant à soutenir les efforts de partenaires dont l'engagement est essentiel pour parvenir au succès en matière de conservation de la nature. Les contributions du Fonds de la nature du Canada sont assorties de fonds de contrepartie versés par des fondations philanthropiques, des entreprises, des organisations à but non lucratif, des provinces, des territoires et d'autres partenaires, permettant d'atteindre un montant total de 1 milliard de dollars pour soutenir les mesures de conservation.

sont assorties de fonds de contrepartie versés par des fondations philanthropiques, des entreprises, des organisations à but non lucratif, des provinces, des territoires et d'autres partenaires, permettant d'atteindre un montant total de 1 milliard de dollars pour soutenir les mesures de conservation. Le Fonds de la nature du Canada soutient la protection des écosystèmes, des paysages, de la biodiversité et des espèces en péril du Canada .

soutient la protection des écosystèmes, des paysages, de la biodiversité et des espèces en péril du . Le gouvernement du Canada s'est engagé à doubler la superficie de la nature protégée dans nos terres et dans nos eaux, partout au Canada .

s'est engagé à doubler la superficie de la nature protégée dans nos terres et dans nos eaux, partout au . Ce projet fait partie d'une vaste gamme de travaux de conservation en cours au pays qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs de conservation pour 2020.

