Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets d'infrastructures vertes en Alberta pour renforcer l'économie et soutenir les collectivités

CALGARY, AB, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont pour principales priorités la sécurité et le bien-être des Canadiens. Toutefois, la pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les deux paliers de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, tout en continuant d'envisager d'autres mesures pour l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, et le maire de Calgary, Naheed Nenshi, ont annoncé le financement de 8 projets en Alberta.

À Calgary, le projet de protection du centre-ville contre les inondations vise à créer une nouvelle barrière le long de la rive sud de la rivière Bow afin d'améliorer le contrôle des crues. Cette structure sera reliée aux barrières des parties inférieures de West Eau Claire et du pont de la rue Centre de manière à former une barrière continue le long de la rivière Bow. Un autre projet à Calgary consistera à ajouter un collecteur d'eaux pluviales dans le plateau supérieur afin d'acheminer les eaux de ruissellement directement vers la rivière Bow, ce qui contribuera à réduire le risque et l'ampleur des inondations causées par les eaux pluviales.

La nation Siksika construira deux nouveaux puits d'eau potable afin de fournir au centre de traitement Arthur A. Youngman une source stable d'alimentation en eau. Cela permettra de répondre aux besoins croissants de la collectivité et de réduire les impacts environnementaux.

Ces projets et les autres qui sont annoncés aujourd'hui amélioreront les réseaux d'égouts, le traitement de l'eau potable et les systèmes de gestion des eaux pluviales dans toute la région.

Le gouvernement du Canada investit plus de 41,6 millions de dollars dans ces projets sous le volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta y alloue plus de 39,5 millions de dollars, tandis que la contribution des bénéficiaires s'élève à plus de 26,4 millions de dollars.

« Il est primordial d'investir dans des services essentiels comme le traitement de l'eau potable et les barrières contre les inondations pour bâtir des collectivités résilientes. La structure de prévention des inondations au centre-ville de Calgary et les puits d'eau potable de la nation Siksika ne sont que deux des huit nouveaux projets en Alberta qui favoriseront la santé et la sécurité des collectivités en plus de protéger les infrastructures publiques essentielles. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il nous faut protéger la population et les entreprises de l'Alberta contre les dégâts dus aux inondations, comme celle que le centre-ville de Calgary a vécue en 2013, pour mieux protéger notre économie. De plus, la construction de cette infrastructure fournira de l'emploi à des centaines d'Albertains à un moment où une relance économique est indispensable. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Le financement annoncé aujourd'hui constitue un pas important pour pleinement protéger les entreprises et les résidences du centre-ville de Calgary contre une autre inondation désastreuse. Cette protection contre les inondations créera une centaine d'emplois bien nécessaires et apportera aussi une tranquillité d'esprit à tant de Calgariens qui s'inquiètent à chaque année de l'arrivée du printemps. La résilience que nous développons avec de tels projets nous permettra de protéger notre économie, nos concitoyens et notre mode de vie. »

Naheed Nenshi, maire de Calgary

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,9 milliards de dollars dans 338 projets d'infrastructure en Alberta .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Un financement fédéral, provincial et municipal est alloué à 8 projets d'infrastructures en Alberta. Ces investissements permettront de créer des emplois, de faire croître l'économie et de soutenir des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 41,6 millions de dollars dans ces projets sous le volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta y alloue plus de 39,5 millions de dollars, tandis que la contribution des bénéficiaires s'élève à plus de 26,4 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / autre Bassano Projet d'irrigation et d'amélioration du traitement des eaux usées Amélioration de la station de traitement des eaux usées, ce qui comprend l'ajout d'une cellule de stockage, l'amélioration des structures de transfert des étangs d'épuration et l'installation d'une pompe et d'un pivot d'irrigation 2 723 264 $ 2 339 766 $ 1 956 970 $ Black Diamond Projet d'amélioration des étangs d'épuration Amélioration du système d'étangs d'épuration afin qu'il soit conforme aux nouvelles exigences concernant les effluents déversés dans la rivière Sheep, et afin d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées de la collectivité pour l'avenir 6 936 000 $ 5 779 422 $ 4 624 578 $ Établissement métis de Buffalo Lake Mise à niveau de la station de traitement de l'eau Réalisation de mises à niveau nécessaires à la station de traitement de l'eau de l'Établissement métis de Buffalo Lake 465 450 $ 0 $ 155 150 $ Calgary Barrière visant à protéger le centre-ville contre les inondations Construction d'une barrière contre les inondations de 1,4 km le long de la rive sud de la rivière Bow, sur la promenade Eau Claire et dans les secteurs du sentier Riverwalk 6 138 754 $ 11 096 055 $ 3 839 115 $ Calgary Séparation du plateau supérieur Construction d'une nouvelle conduite d'eaux pluviales pour acheminer les eaux de ruissellement du plateau supérieur directement vers la rivière Bow 14 740 000 $ 12 282 105 $ 9 827 895 $ Coaldale Plan de mise en œuvre de la phase 2B du projet de drainage de Coaldale Malloy Réutilisation des réservoirs d'eau brute abandonnés pour le stockage des eaux pluviales, construction d'un nouveau milieu humide avec bassin d'admission et aménagement d'une rigole de drainage biologique avec station de pompage pour diriger les eaux pluviales du milieu humide sud vers les réservoirs 1 238 000 $ 1 031 564 $ 825 436 $ Crowsnest Pass Projet d'amélioration de la station de traitement des eaux usées de Frank Amélioration d'une station de traitement des eaux usées afin qu'elle soit conforme aux règlements et aux normes de qualité concernant les effluents d'eaux usées 7 800 000 $ 6 499 350 $ 5 200 650 $ Siksika Nation Projet de puits d'eau brute de la station de traitement d'eau Arthur A. Youngman Construction de deux nouveaux puits afin de disposer d'une source stable pour alimenter en eau la station de traitement Arthur A. Youngman de Siksika Nation 1 575 000 $ 508 488 $ 16 512 $

