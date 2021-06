Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives afin d'aider à répondre aux répercussions de la COVID-19

HALIFAX, NS, le 26 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et elles ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités à s'adapter aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse Services, au nom de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, et Nadine Lamontagne, du club Commodore, ont annoncé l'octroi d'un financement destiné à l'agrandissement du pavillon Frank Garner du club aquatique Cheema.

Le projet de rénovation du pavillon Frank Garner du club aquatique comprendra l'agrandissement du pavillon existant, étant donné que le club Cheema a besoin de plus d'espace pour accueillir un nombre croissant de membres. La nécessité de cet agrandissement a également été accentuée par les restrictions liées à la COVID-19.

La construction d'un étage supplémentaire améliorera l'accessibilité du Club et permettra de mettre en place de nouveaux programmes. Le but de ce projet est d'améliorer l'accès aux infrastructures communautaires et récréatives de la municipalité régionale d'Halifax et d'en accroître la qualité.

Le gouvernement du Canada investit 600 000 $ dans ce projet au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse apporte 500 000 $ au projet, tandis que la contribution du club aquatique Cheema s'élève à 400 000 $.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités de l'ensemble du Canada. La rénovation et l'agrandissement du club aquatique Cheema favoriseront l'existence de communautés plus saines et plus accessibles pour tous les résidents. Le club aquatique Cheema est un pilier pour Waverley et les collectivités avoisinantes, et je suis fier de pouvoir annoncer ce financement qui profitera aux résidents de toute la circonscription.

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le club aquatique Cheema Aquatic fait partie intégrante de la communauté de Waverley et des environs. Nous sommes fiers d'investir dans des installations comme celles de Cheema qui permettent de rendre le sport et les loisirs plus accessibles pour tous les Néo-Écossais. »

L'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse

« Le financement annoncé aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années de travail des bénévoles de Cheema. Cet investissement nous permet de faire avancer notre stratégie de croissance de la programmation actuelle, de concrétiser le lancement d'une nouvelle initiative de para-paddle et de permettre à Cheema d'être un voisin plus engagé et plus solidaire pour les communautés avoisinantes. Nous sommes ravis de ce que cela signifie pour les jeunes de notre communauté. »

Nadine Lamontagne, club Commodore, club aquatique Cheema

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars visant à aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars visant à aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 910 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 910 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

