Le Canada et la Nouvelle-Écosse annoncent des investissements dans le logement social

HALIFAX, NS, le 2 juin 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada et de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), des ensembles de logements abordables obtiendront du soutien dans trois collectivités néo-écossaises.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Geoff MacLellan, ministre de l'Infrastructure et du Logement de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé un investissement de 3,25 millions de dollars pour aider à construire 65 logements destinés aux personnes âgées et à faible revenu de la Nouvelle-Écosse.

À Bridgewater, 1,25 million de dollars vont créer 25 logements abordables. Cinq logements d'une chambre seront accessibles et cinq logements de deux chambres seront totalement exempts d'obstacles.

À Port Hawkesbury, 1,2 million de dollars vont préserver et améliorer 24 logements abordables vacants, qui seront loués à des prix considérablement inférieurs à ceux du marché.

Dans le secteur d'Oyster Pond de la municipalité régionale de Halifax, 800 000 dollars vont soutenir la conversion de l'ancienne école primaire de Jeddore Lakeville en 16 logements abordables d'une chambre pour personnes âgées.

La collaboration est porteuse de succès, alors qu'ensemble, les gouvernements fédéral et provincial investissent 513 millions de dollars sur 10 ans dans des ensembles et des programmes de logement abordable et, en 2020-21, plus de 1,800 propriétaires à faibles revenu ont reçu de l'aide pour effectuer des réparations ou des adaptations de leur logement. De plus, plus de 3 100 ménages reçoivent actuellement un supplément au loyer, tandis que l'Allocation de logement ciblée Canada-Nouvelle-Écosse aidera jusqu'à 1 700 ménages dans l'ensemble de la province.

Citations :

« Tout le monde au Canada, particulièrement les personnes âgées, mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est fier partenaire de ces importants projets alors que nous augmentons l'offre de logements locatifs abordables en Nouvelle-Écosse et assurons la tranquillité d'esprit des personnes âgées et des plus vulnérables. Lorsque nous renforçons nos collectivités, nous suscitons l'espoir et contribuons à créer un meilleur Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement qui est à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le gouvernement du Canada a un vaste programme national pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, renforcer leur sécurité financière et les aider à accéder à des logements abordables. Les investissements d'aujourd'hui témoignent de notre approche collaborative et ambitieuse visant à aider plus de personnes âgées à trouver un chez-soi abordable. » - L'honorable Deborah Schulte, ministre provinciale des Aînés

« La Stratégie nationale sur le logement du Canada fournit des logements permanents aux familles de la Nouvelle-Écosse grâce à un plan collaboratif sur dix ans. En augmentant la qualité, la quantité et l'abordabilité des logements, nous veillons à ce que notre stratégie cible d'abord et avant tout les citoyens les plus vulnérables. Grâce à cette stratégie et à d'autres mesures de soutien essentielles, notre gouvernement continuera de combler les lacunes de nos sociétés jusqu'à ce que chaque Canadien ait un chez-soi sûr. » -L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets

« Les difficultés de la dernière année n'ont fait qu'aggraver les défis auxquels les Canadiens font face tous les jours. Mais surtout, nous avons appris à intervenir rapidement pour soutenir les membres de notre collectivité qui ont besoin d'un coup de main. Grâce à des investissements comme celui-ci, nous soutenons les personnes les plus vulnérables, créons de bons emplois et contribuons à améliorer la situation en Nouvelle-Écosse. » - Mike Kelloway, député fédéral de Cape Breton-Canso

« Peu de choses dans la vie sont plus importantes que d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit où se sentir chez soi. L'annonce d'aujourd'hui démontre un engagement envers cette croyance et l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés et des membres les plus vulnérables de notre communauté. » - Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Nova-Centre

« La création de logements abordables est un effort collectif, et ces ensembles constituent de superbes exemples de la façon dont les collectivités, la Province et le gouvernement fédéral travaillent de concert pour faire en sorte que plus de personnes en Nouvelle-Écosse aient un chez-soi. Nous poursuivrons la mise en œuvre d'autres ensembles avec nos partenaires en cherchant des solutions durables et à long terme. » - L'honorable Geoff MacLellan, ministre de l'Infrastructure et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes heureux de faire partie de ce partenariat et d'une équipe qui travaille à répondre aux besoins en matière de logement abordable à Port Hawkesbury. Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi de grande qualité et de savoir qu'il pourra se le permettre pendant des années. Nous sommes fiers d'offrir des aménagements inspirés et avant-gardistes où les gens peuvent se sentir en confiance et faire partie d'une collectivité. » - Danita Rooyakkers, co-propriétaire, Breton Apartments, Port Hawkesbury, Nouvelle-Écosse

Faits en bref :

La SNL est un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Les personnes âgées constituent le groupe d'âge démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, leur nombre devrait atteindre 9,6 millions, ce qui représentera le quart de la population du Canada .

. D'ici 2030, leur nombre devrait atteindre 9,6 millions, ce qui représentera le quart de la population du . Le gouvernement du Canada propose un vaste programme national pour les personnes âgées qui comprend des initiatives pour améliorer la sécurité du revenu des personnes âgées, améliorer l'accès au logement abordable, promouvoir le vieillissement en santé et l'accès aux soins de santé et encourager l'inclusion et la mobilisation des personnes âgées.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement