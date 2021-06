Le Canada et la FCM annoncent de nouveaux investissements dans des municipalités du sud-ouest de l'Ontario

BROCKTON, ON, le 23 juin 2021 /CNW/ - La population canadienne ressent les effets des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des initiatives qui réduisent les émissions et accroissent la résilience des collectivités, nous créons de bons emplois dans la classe moyenne et bâtissons un avenir fondé sur des énergies peu émettrices.

Le secrétaire parlementaire Marc G. Serré, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui avec la présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Joanne Vanderheyden, un investissement de 1,2 million de dollars du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans cinq municipalités du sud-ouest de l'Ontario.

La Municipalité de Brockton modernise ses installations vieillissantes de traitement des eaux usées. Pour ce projet, la municipalité recevra 598 000 $ afin de remplacer son actuel système de chloration par un système de désinfection par ultraviolets sans produits chimiques qui réduira le chlore résiduel et les coûts d'exploitation et d'entretien.

La Ville de Guelph recevra 174 550 $ pour étudier la faisabilité de construire une bibliothèque à consommation énergétique nette zéro dans le quartier Baker, un quartier innovateur carboneutre, et elle recevra aussi 175 000 $ pour une étude qui soutiendra son travail sur la réduction du gaspillage alimentaire mené en collaboration avec le comté de Wellington.

Le Comté de Bruce recevra 148 750 $ pour une étude sur les exigences techniques et financières associées à l'exploitation de son électricité excédentaire pour produire et emmagasiner de l'hydrogène dans la région. L'étude examinera les débouchés économiques qu'ouvre ce secteur émergent, non seulement pour la région mais aussi pour la province et pour le pays.

Le Canton de Georgian Bluffs recevra 71 800 $ pour évaluer la possibilité de rénover et d'améliorer son digesteur anaérobie à la station de traitement des eaux usées de Derby. Le projet a pour but d'augmenter la production d'énergie renouvelable sur place, de détourner les matières résiduelles des sites d'enfouissement et de produire des engrais. En plus d'améliorer la performance globale de la station, le projet en abaissera les coûts d'exploitation.

Enfin, le Canton de Warwick recevra 23 300 $ pour examiner des solutions écoénergétiques et sobres en carbone à intégrer à la conception d'un centre communautaire polyvalent à consommation énergétique nette zéro.

Ces projets variés montrent que le FMV continue, comme il le fait depuis 20 ans, à soutenir au niveau communautaire des projets écologiques transformateurs qui ont des retombées favorables pour l'environnement et l'économie. Depuis la création du Fonds, le gouvernement du Canada y a investi 1,65 milliard de dollars, ce qui a permis à des municipalités de contribuer à des projets qui, comme celui-ci, tirent parti des ressources locales pour offrir des solutions originales.

Le gouvernement soutient des projets énergétiques plus intelligents qui préparent un avenir plus sain et plus propre tout en créant de l'emploi et en stimulant la croissance économique pour l'ensemble des Canadiens.

« Les administrations locales influent sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Des actions locales sont donc primordiales. C'est justement ce qui se passe grâce au soutien du Fonds municipal vert : des municipalités de toutes tailles adoptent des solutions futées pour réduire leur empreinte carbone. La mobilisation de cette expertise locale est essentielle à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Quand des ordres de gouvernement travaillent ensemble pour réduire les émissions, des collectivités plus résilientes se bâtissent. »

Joanne Vanderheyden

Présidente, Fédération canadienne des municipalités

« En investissant dans ces initiatives, non seulement nous agissons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le sud-ouest de l'Ontario, mais nous créons des villes plus résilientes et plus durables pour la population canadienne. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Les solutions écologiques locales créent de l'emploi, réduisent les émissions et bâtissent une économie plus prospère et plus durable pour tout le monde. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les villes sont des partenaires clés pour lancer des solutions climatiques pratiques. Par le biais du Fonds municipal vert, nous les soutenons dans leurs efforts pour réduire les émissions au moyen de projets comme des rénovations écoénergétiques, des projets pilotes de transport électrique et hybride électrique, et l'amélioration de l'efficacité énergétique du traitement des eaux usées. En travaillant de concert, nous pouvons créer de bons emplois, stimuler l'économie, protéger l'environnement et bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre des Infrastructures et des Collectivités

« Les Canadiens de diverses collectivités partout au pays travaillent fort pour réduire la pollution et créer des emplois. L'amélioration de l'efficacité énergétique de nos maisons et de nos immeubles contribuera à ces objectifs, tout en aidant les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus propre et plus sain pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Municipalité de Brockton est très reconnaissante envers le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités pour ce financement. Les 598 000 $ que nous avons reçus serviront à remplacer le système de chloration de notre station de traitement des eaux usées par un système de désinfection par ultraviolets. Notre station se trouve près d'une rivière que chérissent nos citoyens. La rivière Saugeen offre une pêche sportive exceptionnelle, et cette subvention aidera énormément à fortifier ce bel habitat marin. »

Chris Peabody

Maire de Brockton

Document d'information : Le Canada et la FCM annoncent de nouveaux investissements dans des collectivités du sud-ouest de l'Ontario

Fonds municipal vert

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

