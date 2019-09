Le Canada aide les jeunes à lutter contre les changements climatiques en offrant un soutien au Gibsons Marine Education Centre

GIBSONS, BC, le 7 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. En se conscientisant les uns les autres à ce phénomène et en mettant en commun les précieux renseignements dont ils disposent sur le sujet, les Canadiens comprendront mieux la situation.

Aujourd'hui, la députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Pamela Goldsmith-Jones, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement provenant du Fonds d'action pour le climat pouvant atteindre 100 000 dollars est accordé au Gibsons Marine Education Centre. Ce financement aidera le centre à éduquer des milliers de personnes - tant les enfants que les chefs d'entreprise locaux - en organisant des ateliers, des activités spéciales et des programmes éducatifs.

Le centre conjuguera connaissances scientifiques et traditionnelles pour aider à mieux faire comprendre l'impact des changements climatiques sur le Canada et la façon dont nous pouvons tous agir pour atténuer cet impact et créer un environnement plus sain et une économie plus forte.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à trois millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre, et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Je suis inspirée par l'initiative et la détermination des Canadiens dans la lutte contre les changements climatiques, et plus particulièrement celles dont font preuve les dirigeants communautaires d'ici, dans notre région. Notre gouvernement finance ce projet pour soutenir l'éducation et la dynamique de tous ceux qui sont déterminés à faire la différence dans ce combat. Les jeunes, en particulier, méritent une planète durable. »

- Pamela Goldsmith-Jones, députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

« La vision du Nicholas Sonntag Marine Education Centre est d'établir une communauté bien informée qui se préoccupe activement de la santé de nos océans. Cet impératif est crucial, car notre collectivité côtière sera profondément touchée par les changements climatiques. Le financement d'Environnement et Changement climatique Canada appuiera nos efforts visant à renforcer la capacité et la résilience régionales et à faire en sorte que les collectivités de la Sunshine Coast soient prospères dans ce contexte de climat changeant. »

- Graham Starsage, gestionnaire et conservateur, Nicholas Sonntag Marine Education Centre

Faits en bref

Le Gibsons Marine Education Centre organisera 14 activités et aidera 4 500 participants à renforcer la résilience aux effets des changements climatiques.

Les jeunes sont de puissants instigateurs de changement. En les faisant participer au débat sur les changements climatiques, nous leur donnons les moyens de trouver les solutions nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat appuie des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations dans la lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la réalisation d'actions climatiques. Il soutient les objectifs du plan climatique du Canada au moyen d'investissements dans des solutions contre les changements climatiques.

