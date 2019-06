Le cabinet Corporation Financière MR renouvelle son partenariat avec le centre financier SFL Westmount

MONTREAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le cabinet financier Corporation Financière MR est heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat stratégique avec le centre financier SFL Westmount.

Un partenariat gagnant qui dure depuis 15 ans

La réussite de la collaboration entre Corporation Financière MR et SFL Westmount les amène aujourd'hui à renouveler leur partenariat. Travaillant conjointement depuis 15 ans, les deux compagnies ont pour but d'offrir des services financiers plus complets afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de leurs clients.

SFL Westmount est un leader à Montréal en gestion de patrimoine, s'adressant aux particuliers fortunés et chefs d'entreprise. Membre de l'important réseau SFL Gestion de patrimoine, cette compagnie est associée à Desjardins Sécurité Financière qui accompagne chaque année, plus de 5 millions de Canadiens.

L'expertise de chacune des deux compagnies et la complémentarité de leur offre en services financiers et gestion de patrimoine, leur permettent d'accompagner une vaste clientèle, à savoir, les particuliers et les petites ou moyennes entreprises.

Vers une seule et même image

À la suite de ce renouvellement, les deux compagnies harmoniseront leur image de marque afin de souligner leur association. Ainsi, Corporation Financière MR adoptera progressivement la nouvelle image, moderne et épurée, du centre Financier SFL Westmount, dévoilée à l'automne dernier.

À propos de Corporation Financière MR

Corporation Financière MR est un cabinet financier montréalais dirigé par ses deux associés Émilie Rousseau et Alexandre Moise. Experts dans la gestion de patrimoine et le conseil en assurance collective, les professionnels du cabinet accompagnent et conseillent chaque jour de nombreux particuliers et entrepreneurs du Québec.

Des services pour les entrepreneurs

Conscient des problématiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires d'entreprise, le cabinet propose des services visant à assurer la pérennité des entreprises en cas de retraite, de transfert ou d'imprévu. Le cabinet propose également un service valorisant le capital humain en facilitant les embauches et la rétention du personnel.

Des conseils et un accompagnement personnalisé pour les particuliers

Parce que la vie est faite d'imprévus, le cabinet Corporation Financière MR propose un service dédié aux particuliers visant à leur offrir une tranquillité d'esprit. Prenant en compte de nombreux aspects tels que les placements, les biens, les impôts, les assurances ou encore la retraite et la succession, les professionnels du cabinet élaborent un plan de gestion de patrimoine personnalisé et performant.

SOURCE Corporation Financière MR